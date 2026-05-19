Írán varuje Emiráty: Američané odejdou, my zůstaneme. Vaše paláce lze rozbít

Článek
„Američané jednou opustí tento region, ale my zůstaneme a Spojené arabské emiráty budou opuštěny se svými skleněnými paláci, které postavily. Tyto paláce lze rozbít kamenem. Doufáme, že to nedojde tak daleko a naši emirátští bratři se vzpamatují a pochopí, že tahat lva za ocas pro ně bude mít špatné následky,“ řekl brigádní generál Mohammad Tavalai v rozhovoru pro server Defa Press navázaný na íránské Islámské revoluční gardy.
I když brigádní generál nezmínil útoky Emirátů na Írán, je jasné, že jde o reakci na zprávy právě o těchto utajovaných útocích.
Listu The New York Times potvrdili dva bývalí a jeden současný americký představitel, že SAE a Saúdská Arábie podnikly potají útoky na Írán po boku USA a Izraele. Vyjadřovali se pod podmínkou anonymity a odmítli uvést cíle nebo data útoků, které by z nich dělaly přímo aktéry války.
Ani saúdské vládní Středisko pro mezinárodní komunikaci, jež má na starosti média, ani ministerstvo zahraničí Spojených arabských emirátů nereagovaly na otázku ohledně přímého zapojení do války.
I když na Írán zaútočily USA a Izrael, Írán vyslal své střely na většinu arabských zemí v oblasti Perského zálivu.
„Spojené arabské emiráty zasáhlo přes 550 balistických raket a více než 2000 dronů, které letěly z Íránu,“ připomněl v podcastu Novinek Zbytečná válka bezpečnostní expert Vlastislav Bříza.