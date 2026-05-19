Trumpova administrativa stáhla obvinění proti indickému miliardáři. Slíbil investice v USA

Adani čelil obvinění, že představitele indické vlády uplatil částkou 265 milionů dolarů (5,5 miliardy korun), aby jedna z jeho společností, Adani Green Energy, dostala povolení vybudovat největší indickou solární elektrárnu. Americkým investorům a věřitelům měl pak lhát o protikorupčních praktikách mateřské společnosti zmíněné firmy, Adani Group, čímž z nich vytáhl více než 3 miliardy dolarů (62,6 miliardy korun). Adani a Adani Group obvinění popírají, informuje o případu agentura Reuters.
Proces s indickým miliardářem je dalším z řady prominentních případů otevřených vládou Trumpova předchůdce Joea Bidena, který Trumpovi lidé stáhli. V tomto případě americká administrativa vyslyšela žádost Adaniho advokáta Roberta Giuffry Jr., který veřejně prohlásil, že by jeho klient v USA rád investoval miliardy dolarů, ale dokud je obžalován, tak nemůže. Giuffra Jr. je také osobním advokátem amerického prezidenta.
Další z dceřiných společností Adani Group, Adani Enterprises, v pondělí souhlasila, že platbou ve výši 275 milionů dolarů (5,7 miliardy korun) urovná obvinění z porušení sankcí uvalených na Írán. Firma sankce porušila nákupem zemního plynu od dodavatele z Dubaje, který tvrdil, že prodává ománský a irácký plyn, ale ve skutečnosti se jednalo o íránský produkt. Společnost po tomto incidentu s dovozem zemního plynu do Indie zcela přestala.
Americká komise pro cenné papíry a burzy také minulý týden urovnala civilní žalobu podanou na Adaniho v souvislosti s uplácením indických představitelů. Tento krok ovšem ještě musí schválit soud.