Získejte unikátní ražbu ke 200. výročí narození otce české hudby

Narodil se před 200 lety v Litomyšli do zajištěné sládkovské rodiny. Zázračné dítě s absolutním sluchem již velmi záhy začalo projevovat hudební nadání. Pětiletý Bedřich uměl hrát na housle a klavír a pamatoval si i složité skladby. Už brzy bylo rodičům jasné, že v jejich synovi dřímá hudební génius.

Gymnaziální studia v Jindřichově Hradci, kam se rodina přestěhovala, musel Bedřich pro nedostatečný prospěch opustit a poté, co vystřídal několik dalších škol, bylo jasné, že milovaná hudba bude v jeho životě zaujímat stále důležitější místo, a to i na úkor studia. Po maturitě se vzepřel přání svého otce a místo na studia práv na univerzitě přesídlil do Prahy. Z této doby pochází známý Smetanův deníkový zápis: „S pomocí a milostí Boží budu jednou v technice Lisztem, v kompozici Mozartem.“