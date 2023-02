Vyjádřete se beze slov. Správně zvolený dar vše podstatné řekne za vás

Celý příběh se začal psát v Uherském Brodě roku 2015, a to velkou chutí na skutečně kvalitní čokoládu, která by člověka donutila zavřít oči a otevřít srdce. Zkrátka pravou a poctivou čokoládu, kterou dáte jasně najevo, že milujete svět kolem sebe. Zakladatelům Čokoládovny Janek se začaly sbíhat kromě nutkání ochutnat čokoládu podle svého gusta i myšlenky na společné podnikání. Z touhy po výjimečné kvalitě a požitku se zrodil velký sen – dělat čokoládu bez výmluv, s láskou a klidně až do tří do rána.

Anketa Slavíte svatého Valentýna, svátek všech zamilovaných? ANO, je to jeden z mých nejoblíbenějších svátků 42,9 % ANO, i když razím heslo, že k vyznání lásky nepotřebuji speciální den. Ale malý dáreček vždycky potěší – například čokoládové pralinky 28,6 % NE, svatého Valentýna ze zásady neslavím 28,5 % Celkem hlasovalo 7 čtenářů.

Kde je láska, je i vůle

Manželé Aneta a Václav Ďurďákovi měli v Uherském Brodě obchod s vínem a delikatesami, kde nemohla chybět ani čokoláda. Když po nich jednou chtěl kamarád tip na podnikání, které by mohlo fungovat, ihned je napadla čokoláda. Taková, které by nešlo odolat. Bouchli do stolu a jednoho krásného dne začali dělat čokoládu společně. „Od rozhodnutí k první vyrobené čokoládě uplynulo šest měsíců. Dnes dokáže naše čokoládovna vytvořit z kakaových bobů vše, na co si zákazník vzpomene,“ uvádí Václav Ďurďák, který stále tvoří tým se svou ženou Anetou a Vlastimilem Urbancem, kamarádem, jenž stál u zrodu podnikání.

Stejné DNA si k sobě cestu vždycky najde

Z podniku o pár zaměstnancích a několika metrech čtverečních, který se na počátku covidové pandemie strachoval o přežití se stala expandující firma, která staví novou továrnu na čokoládu a nedávno také koupila jednu z největších českých pražíren kávy – Coffeespot. Noví majitelé, manželé Ďurďákovi, vnímají propojení čokoládovny s pražírnou jako nové spojení, nejen jako odkup jiné firmy. A není divu. Václava Ďurďáka nepojí ke Coffeespotu jen láska ke kvalitní kávě, ale i vlastní zkušenost. V této pražírně sám kdysi pracoval jako obchodní zástupce a nasával důležité obchodní i potravinářské znalosti. Se zakladateli pražírny je od samého počátku pojilo i hluboké rodinné přátelství.

Díky stejnému podnikatelskému DNA nakonec našli cestu, jak dva už dříve propojené byznysy zcelit úplně. „Pomohl nám náš známý a podnikatel Michal Bábíček, který nám za předem domluvený podíl v Coffeespotu profinancoval část nákupu,“ přibližuje Václav Ďurďák.

Milovníci kvalitní čokolády i vůně čerstvě pražené kávy se tak mají skutečně na co těšit, protože jak jsou všichni v Jankovi zvyklí, do všech svých produktů dají sto deset procent a kus vlastního srdce. A jak s úsměvem na rtech dodává Václav Ďurďák: „Mám velké štěstí, že manželka stojí po mém boku od našich podnikatelských počátků. Ví, že za úspěchem a každým kouskem kvalitního produktu stojí hodiny těžké práce. Dnes máme dvě malé děti a já jsem moc šťastný, že nám to pořád dává smysl a Janek nás nově v tandemu s Coffeespotem žene kupředu.“

Láska na první namočení i křupnutí

Aktuálně se v Jankovi i Coffeespotu připravují na Valentýna. A jestli je něco valentýnským klišé, tak je to určitě romantická koupel. A protože to není klišé pro nic za nic, neodolal ani Janek. Do své valentýnské nabídky s láskou sobě vlastní připravil například mandle vykoupané dorůžova. Speciální lázeň v Jankovi připravili z lyofilizovaných jahod, malin a vlastní bílé čokolády tak, aby byla sladká, ale zároveň ovocně svěží. No prostě láska na první namočení. A taky následné křupnutí!

A co patří k dobré čokoládě? Přece vůně a chuť láskyplné kávy. Na svatého Valentýna nebo každý jiný zamilovaný den se nemusíte trápit sladkými slovíčky a významnými pohledy. Nechť za vás mluví gesta a činy. Nechat se jen tak unést na láskyplné chuti vymazlené do nejmenšího detailu a darovat skutečné srdce. Opravdové ze zlata sice u Janka nekoupíte, ale třeba červené z legendární Lískovky je ještě lepší!

Tak pusu a křup!