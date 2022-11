Velký zázrak v malé formě. I vy můžete profitovat ze světového úspěchu českých vědců

Jak si užívat naplno bezbolestný pohyb? Víme o svém těle opravdu všechno? Můžeme pro sebe začít dělat něco víc? Tyto otázky si celá řada z nás klade možná častěji, než si myslíme. A není divu. Pohyb je totiž přirozenou součástí života a má pro lidské zdraví mnohostranný přínos. Svého zdraví a možnosti bezbolestného pohybu si však začneme vážit často až ve chvíli, kdy se nám něčeho z toho nedostává. To, kde a jak hledat rovnováhu, jsme zjišťovali přímo u zdroje. Vítr vane z podhůří Orlických hor.

Vladimíra Velebného, vědeckého pracovníka lékařské fakulty v Hradci Králové, už nebavilo jen publikovat. Vždycky chtěl vyrábět kyselinu hyaluronovou pomocí biotechnologií. Po sametové revoluci se mu otevřely dveře k realizaci jeho plánů. Nejprve ale musel s kolegy vydělat dostatečnou sumu pro první investici do zařízení, a tak na kuchyňském robotu mixovali doplňky stravy pro sportovce. V roce 1992 ale poprvé spustili reaktor, ve kterém se začal rodit světový úspěch – kyselina hyaluronová.

Je nutné si uvědomit, že vývoj kloubních problémů je postupný a pozvolný proces. Trápí vás bolesti kloubů, třeba kolen? Pokud vás nebolí dnes, neznamená to, že si opotřebovaná chrupavka, kterou dosud neumíme sami regenerovat, svou daň jednou nevybere. Poškozená chrupavka se sama od sebe nezahojí jako odřená kůže. Naopak se může její stav dokonce ještě zhoršovat. Co s tím?

Nestát na místě, ale posouvat se dál a přinášet světu nové a unikátní možnosti. To je cesta, na kterou se společnost Contipro vydala již před mnoha lety. Pro někoho ušlechtilá myšlenka, pro Contipro každodenní realita. Realita podpořená osobností Vladimíra Velebného, který navzdory svému postavení zůstal především vědcem, jehož láká zdolávat další horizonty a možnosti. Když se tedy spojí vůle a jasná vize s výzkumem a moderními technologiemi, kvalitní výsledek je zaručen. Co je tedy tím výsledkem?

Tento produkt však obsahuje i další látky, které společnými silami tvoří z Gelorenu Active skutečně komplexní kloubní výživu . Najdeme zde želatinu, hydrolyzovaný kolagen, chondroitin sulfát a vitamin C. Právě vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu, který je nezbytný pro normální fungování kostí a chrupavek. Kombinací všech těchto látek vzniká dokonalý mix, který nás udrží ve formě .

Samotný vývoj začal na podzim roku 2019. Pro společnost Contipro to byla další nová výzva. Přijít na trh doplňků stravy s inovativním produktem, který nezapadne v dlouhé řadě konkurenčních doplňků stravy. Inspirací se staly klasické želatinové bonbony. Unikátní forma byl způsob, jak se odlišit.

Výzkum a vývoj se však neobešel bez problémů a cesta k finálnímu produktu byla více než zajímavá. Určení správného poměru jednotlivých surovin, konečný vzhled ovlivněný tím, v jakém poměru jsou do směsi postupně přidávány, zdlouhavá vyjednávání s výrobci linek, zavádění do výroby, to je jen krátký výčet toho, s čím se zaměstnanci společnosti Contipro museli na cestě k tomuto velkému zázraku v malé formě vypořádat.