Očima Saši Mitrofanova: V Rusku sílí hlasy, že ženy jsou hlavně na rozmnožování

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Letos v lednu Ruská pravoslavná církev přednesla návrh na změnu zákona, podle nějž by vdaná žena směla jít na ukončení těhotenství pouze se souhlasem manžela a po povinné psychologické konzultaci.

Poslanec Státní dumy Sultan Chamzajev navrhl peníze pro ženy, které si rozmyslí potrat, a následné předání dítěte do péče státu. V Kurské a Čeljabinské oblasti, v Tatarstánu a na anektovaném Krymu soukromé kliniky zcela nebo částečně zrušily provádění potratů. Mordovská autonomní republika a Tverská oblast zavedly pokuty pro ty, kteří „navádějí ženy k ukončení těhotenství“. Přípravky, které slouží k provedení medikamentózního potratu, jsou počínaje letošním 1. zářím přísně evidovány.

Státní lékaři mohou schválně posílat ženy na zbytečná vyšetření, za popem, který jim má potrat rozmluvit, mohou nastolovat delší lhůty, které mají uplynout od okamžiku podání žádosti o potrat do momentu, kdy se jím začne zdravotnické zařízení zabývat, a také mohou vyvíjet na ženy, které chtějí ukončit těhotenství, psychologický nátlak.

Přinejmenším dvě ženy z vyšších vrstev se do této kampaně zapojily, ale nikoliv na straně žen. Senátorka Margarita Pavlovová prohlásila, že je třeba skoncovat s orientováním ruských dívek na to, že by měly mít vysokoškolské vzdělání, protože tím strádá a zaniká jejich rozmnožovací funkce.