Sperma učně číslo 4. Sloupek Štefana Švece

V páté kapitole je už frustrace ze čtení pohádky pro teenagery taková, že je třeba upustit páru silněji. Odstavec, kde únosce hrdinku kamsi převáží přehozenou přes sedlo, proto bezelstný hlas přečte takto: Při každém pohybu koně se jí cosi tvrdého zarývalo do břicha. Pokusila se zavrtět, aby se tlaku vyhnula, přestože jí chvílemi způsoboval záchvaty vzrušení, a za svoji snahu byla odměněna prudkým šťouchnutím do týla. Je pravděpodobné, že záchvaty vzrušení budilo v herci i napětí, zda na jeho vloženou větu někdo přijde.

„Je to hraničář,“ pokoušel se ji utěšit čerstvě pasovaný rytíř. „A lidi jako my hraničáře nikdy nepochopí. Vždycky je něco, co si nechávají jen pro sebe. Bůhví, co tam mezi sebou v těch lesích neslušného dělají.“