Spoluvězně na Borech pořezal žiletkou a pak ho uškrtil šálou, hrozí mu dalších 18 let

Patrik Biskup
1:38

Od sedmi let vyrůstal Patrik Pilo (30) v dětském domově. V dospělosti začal brát drogy a rychle sklouzl na dráhu kriminálníka. Za loupež, vydírání a těžké ublížení na zdraví si odpykal více než sedm let. Nyní si může pobyt za mřížemi prodloužit o dalších 18 let, které mu jako trest za vraždu spoluvězně navrhuje státní zástupkyně Markéta Michlová.

Obžalovaný Patrik Pilo u Krajského soudu v PlzniVideo: Patrik Biskup, Novinky

Případ z loňského října v úterý začal projednávat Krajský soud v Plzni. Hlavní líčení provázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Obžalovaného přivedli do jednací síně ozbrojení zakuklenci, kteří ho po celou dobu jednání střežili se samopaly.

Podle státní zástupkyně zaútočil Pilo na spoluvězně poté, co mu vedení věznice zamítlo žádost o přeložení do jiné káznice. „V úmyslu dostat se z oddílu, kde měl problémy s jinými odsouzenými, napadl Michala K. (46) tak, že jej škrtil zimní šálou. Poté, co poškozený ztratil vědomí, pořezal ho břitem z holítka na krku a následně pokračoval ve škrcení až do okamžiku, kdy byl vyrušen dalším spoluvězněm,“ popsala Michlová.

Odmítl vypovídat

Napadeného vězně se dozorcům a ani následně zdravotníkům nepodařilo přivést k životu. Podle informací Novinek se jednalo o muže, který si odpykával 11letý trest za to, že větví umlátil k smrti bezdomovce.

Pilo před soudem odmítl vypovídat. Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

Pokus o vraždu na Borech. Po útoku podomácku vyrobeným nožem skončil vězeň v nemocnici

