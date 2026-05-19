Spoluvězně na Borech pořezal žiletkou a pak ho uškrtil šálou, hrozí mu dalších 18 let

Případ z loňského října v úterý začal projednávat Krajský soud v Plzni. Hlavní líčení provázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Obžalovaného přivedli do jednací síně ozbrojení zakuklenci, kteří ho po celou dobu jednání střežili se samopaly.
Podle státní zástupkyně zaútočil Pilo na spoluvězně poté, co mu vedení věznice zamítlo žádost o přeložení do jiné káznice. „V úmyslu dostat se z oddílu, kde měl problémy s jinými odsouzenými, napadl Michala K. (46) tak, že jej škrtil zimní šálou. Poté, co poškozený ztratil vědomí, pořezal ho břitem z holítka na krku a následně pokračoval ve škrcení až do okamžiku, kdy byl vyrušen dalším spoluvězněm,“ popsala Michlová.
Odmítl vypovídat
Napadeného vězně se dozorcům a ani následně zdravotníkům nepodařilo přivést k životu. Podle informací Novinek se jednalo o muže, který si odpykával 11letý trest za to, že větví umlátil k smrti bezdomovce.
Pilo před soudem odmítl vypovídat. Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků a znalců.