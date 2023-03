Nadávky a rány pěstí. Učitelka útočila na sokyni v lásce

Za zločin těžkého ublížení na zdraví a přečin výtržnictví přitom obžalované ženě hrozilo až osm let za mřížemi.

„Nejprve mi posílala nenávistné zprávy, které vždy začínaly slůvkem k…o. Pak to pokračovalo tím, že nekonečně zvonila na zvonek od bytu a pod okny domu vykřikovala vulgární výrazy,“ vypovídala Pavlína Š. (55), která pracuje jako sociální pracovnice v domově důchodců.

Podle ní přišel první fyzický kontakt asi po dvou měsících. „Šla jsem vyhodit odpadky, když na mě nečekaně vyběhla zpoza zaparkovaných aut. Bouchla mě pěstí do hlavy a sprostě nadávala. Byla jsem v šoku a celá se klepala,“ pokračovala poškozená. Ve stejném duchu se podle ní vedly následující dva útoky, přičemž při jednom z nich, kdy obě ženy začaly do sebe vzájemně kopat, už musela zasahovat policie.

„Soud má za prokázané, že k fyzickému napadení došlo ve dvou případech, kdy jednou obžalovaná praštila poškozenou pěstí do hlavy a podruhé ji udeřila taškou. Útok přitom doprovázela slovními urážkami,“ konstatovala soudkyně s tím, že šlo o hraniční jednání, kdy už by šlo uvažovat o naplnění skutkové podstaty trestného činu pokusu ublížení na zdraví.

„Samotné fyzické útoky samy o sobě nemohly vést u poškozené k této stresové poruše. Ta by se u ní rozvinula, i kdyby k těm útokům nedošlo. Tou příčinou byla celková situace, kdy ji obžalovaná kontaktovala víc, než je akceptovatelné. V tomto duchu ale obžaloba podaná nebyla,“ uzavřela soudkyně.

Ve své závěrečné řeči Kaiserová vyjádřila lítost nad tím, co se stalo. „Mrzí mě to strašně moc. Že zde stojím, je pro mě potupné a trapné. Ale ne všechno, co je v obžalobě, je pravda,“ uvedla kantorka, kterou zkoumala znalkyně stejně jako poškozenou. „Jednala v prostém afektu v důsledku sporu a vyhroceného vzájemného vztahu dvou sokyň v lásce,“ konstatovala psychiatrička.