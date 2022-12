Hlučná párty na Třebíčsku vyústila v bitku. Chlapec útočil mečem

V jedné z obcí na Třebíčsku se v létě konala hlučná oslava, která se však nelíbila sousedům, a došlo k hádce. Do sporu se zapojil také mladík, kterému ještě nebylo 18 let a zaútočil podle policie na 50letého muže. Udeřil ho pěstí a vytáhl na něj nůž, který mu však spadl.

„Odběhl do svého bydliště a přinesl si zpět meč. Mečem poté napadl dvaadvacetiletého muže. Opakovaně se ho snažil udeřit do oblasti hlavy, čemuž se napadený bránil. Rány se mu dařilo vykrýt, přesto utržil i úder do hlavy. Napadený muž utrpěl tržnou ránu, zhmožděniny a další drobnější zranění,“ uvedla Kroutilová.