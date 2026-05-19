Dva mladíci na ulicích v Olomouci brutálně přepadávali chodce

„Svoji první oběť potkali na ulici Wittgensteinova 16. dubna kolem 03:00. Devětatřicetiletého muže oslovili s dotazem, zda u sebe nemá peníze nebo drogy. Se zápornou odpovědí se však nespokojili a na poškozeného zaútočili,“ informovala v úterý policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Muže lupiči několikrát udeřili do hlavy, a když upadl na zem, opakovaně ho kopli do horní části těla a hlavy. Poté mu odcizili batoh i pánskou kabelku s obsahem, včetně platební karty. Napadený utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici.
Celá situace se opakovala za dva dny. Tentokrát kolem jedné hodiny po půlnoci na třídě Kosmonautů přistoupili mladíci k 64letému muži, kterého též fyzicky napadli.
„Zatímco mladší z agresorů pokračoval v útoku, starší z nich muže ležícího na zemi prohledával. Oba nakonec utekli s finanční hotovostí asi 1500 korun a platební kartou,“ uvedla mluvčí.
Svůj čin mladíci za pět hodin opakovali. Po šesté hodině ranní na Brněnské ulici narazili na 31letého muže, kterého bez jakéhokoli varování mladší z agresorů udeřil pěstí do oka.
„Když napadený upadl na zem, strhli mu pánskou kabelku, ve které měl mobilní telefon a sluneční brýle. Společně z místa utekli neznámo kam. Napadený muž utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření ve fakultní nemocnici,“ konstatovala Skoupilová.
Kriminalisté podle ní prověřovali všechny získané informace a poznatky. Nakonec se jim podařilo vytipovat konkrétní osoby, které měly mít loupeže na svědomí. „Oba obvinění jsou policii známí pro svoji násilnou i majetkovou trestnou činnost,“ poznamenala mluvčí.
Mladíci, které policisté zadrželi minulý týden, byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Oběma hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.
„Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který soud akceptoval. Trestní stíhání obou mužů probíhá vazebně,“ doplnila Skoupilová.