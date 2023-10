Spolumajitelem apartmánů v exkluzivních resortech za 100 EUR?

Spoluvlastnění nemovitosti, kterému začínají Češi přicházet na chuť, je nejmodernější forma investování do nemovitostí. „Crowd-owning umožňuje spoluvlastnit atraktivní nemovitosti přinášející zajímavé výnosy téměř každému, a to již od investovaných částek v řádu tisíců korun. Přitom se však nemusíte starat o provoz, pronájmy nebo údržbu. Nemovitosti vždy byly a pravděpodobně i budou nadále patřit mezi nejstabilnější investice. Investor zhodnocuje svůj vložený kapitál dvojím způsobem – růstem ceny nemovitosti a poměrným podílem na výnosu, který plyne z pronájmu,“ vysvětluje Daniel Rajnoch, zakladatel a CEO společnosti InvestBay, která zprostředkovává investice do českých i zahraničních nemovitostí již od 2 500 Kč se zhodnocením 6 až 10 % ročně.