Špičkové zakrytí pro váš bazén čeká na svou šanci

Špičkové německá a belgické materiály s UV filtrem a certifikací na mrazuvzdornost do – 30 °C.

Certifikace od České společnosti pro jakost. A to jako jediná plachta v českých obchodech.

Nemusíte investovat velké částky, a přesto budete mít neocenitelný doplněk zahrady až na příštích patnáct let. Maximální funkčnost a možnost výběru barevného provedení, to jsou další dvě výhody, které se s těmito moderními plachtami spojují. Bezpečnost je na prvním místě, plachta padne na váš bazén jako ulitá. Pokud máte doma bazén nezvyklého tvaru, nic se neděje. Je to pro firmu Jabor spíše výzvou!