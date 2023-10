Slovenské metropole, jak je neznáte

S historickou Bratislavou vás seznámí zábavná šifrovací hra s názvem „Príbeh ukradnutej koruny“. Je volně dostupná na www.bystronovci.sk ve slovenštině, angličtině a němčině. S virtuálním strážníkem v mobilu vypátráte na základě indicií fiktivního zloděje i největší poklady tehdejší rakousko-uherské Bratislavy. Dějiny slovenského hlavního města jsou úzce spjaty i se jmény hudebních géniů, například Liszta nebo Mozarta. Gotický Dóm sv. Martina, kde byli korunováni uherští králi, si Beethoven vybral na premiéru své slavnostní mše Missy Solemnis. Při poznávání Bratislavy se nemusíte spoléhat jen na vlastní nohy. Při jízdě rychločlunem po Dunaji se ocitnete pod Mostem SNP s věží ve tvaru UFO, ale i poblíž majestátního hradu Devín, ze kterého strážili hranice své říše už antičtí Římané. Během jízdy v aute Škoda 100 se seznámíte s prvním panelákem v bývalém Československu a linií bunkrů z období před 2. světovou válkou. Do autentické Bratislavy se nejlépe „zakousnete“ na gastroprohlídkách, kde ochutnáte tradiční „bratislavské rožky“ – rohlíčky s makovou nebo ořechovou náplní. Jedinečným zážitkem je degustace malokarpatských vín v úplné tmě historického sklípku.

V metropoli východu rychle zjistíte, proč si Košice vysloužily titul Kreativní město mediálního umění UNESCO. Obzvlášť, jestli se rozhodnete ubytovat v The Invisible Hotel, který na mapě jen tak snadno nenajděte. Každý z jeho pěti designových pokojů vám prozradí odlišný košický příběh a ukáže jiný vizuální zážitek i adresu. V jednom z nich se ponoříte do živého městského panoramatu prostřednictvím rozšířené reality. Street-artový pokoj vás namotivuje k prohlídce největší muralové galerie (OMG) pod širým nebem na Slovensku. Milan Kolcun, místní legenda mezi průvodci, vás zasvětí do dramatických osudů středověkého města, povypráví vám o Košickém vesmírném programu nebo neexistujícím košickém metru. Prohlédněte si palác, kde pobýval československý prezident Edvard Beneš, a dozvíte se, proč se chrlič na Dómu svaté Alžběty dočkal podobizny podnapilé ženy. S dětmi se vyplatí získat Košický dětský pas, ilustrovaného průvodce v několika jazykových mutacích. Mapuje přes 25 lokalit v Košicích i blízkém okolí, například košickou ZOO, botanickou zahradu, Steelpark – park vědy, Košický hrad nebo Miklušovu věznici.