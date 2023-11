Pavel Čejka: Sazba úvěru stavebního spoření je bezkonkurenční

Z částek vložených na účet stavebního spoření od začátku příštího roku už bude počítána státní podpora ve své snížené sazbě. Zůstává tedy stavební spoření atraktivní i přes nižší příspěvek od státu?

Státní příspěvek zůstal i díky protestu stavebních spořitelen zachován, od ledna 2024 se ale bude počítat pět procent z naspořené částky, místo původních deseti. I přesto ale zůstává produktem se solidním zhodnocením, které je garantované šest let, takže má opravdu nízkou volatilitu. Když připočteme státní příspěvek tisíc korun, roční zhodnocení se pohybuje okolo 4,5 procent. To je něco, co vám na českém trhu nikdo jiný s takto dlouhodobou garancí sazby nenabídne. Navíc má nízkou úrokovou sazbu, takže zůstává ve hře jako varianta dostupnějšího získání nebo rekonstrukce bydlení.

Kdo si stavební spoření nejčastěji zakládá?

Zhruba polovinu klientů tvoří dospělí zákazníci do padesáti let. Pětina klientů je v předdůchodovém věku a asi šestnáct procent jsou děti a mladiství, klidně ve věku pár dní, jelikož častým případem je uzavření stavebního spoření svému potomkovi jako nějaký základ do budoucna.

Letos bylo velké téma snížení státního příspěvku. Další novinkou je dotační program na zelené bydlení, ke kterému se za chvíli dostaneme. Řekl byste, že v důsledku zavedení možnosti žádosti o dotace klesá počet uzavřených úvěrů na bydlení?

Neřekl bych, že v důsledku. Pokles v uzavřených úvěrech jsme v Raiffeisen stavební spořitelně opravdu zaznamenali, ale je způsobený spíše obecně poklesem poptávky po zajištěných úvěrech, která spadla přibližně o 75 procent. Na druhou stranu ale u nás o jednotky procent roste poptávka po nezajištěných úvěrech na rekonstrukce. To i přes změny v získávání dotací zůstává hlavní službou portfolia spořitelny, tedy financování oprav a renovace bydlení.

A jak se mění počet smluv v sektoru stavebního spoření?

Od začátku letošního roku klesl počet nově uzavřených smluv v celém sektoru stavebního spoření o asi dvacet procent. To se dá vysvětlit čistě nejistotou ohledně budoucnosti, zvlášť v kontextu snižování státního příspěvku. Okolo června se situace trochu změnila, když bylo jasněji ohledně státní podpory. Počet smluv v celém sektoru se teď pohybuje okolo 3,2 milionů a meziroční pokles je jen asi 2,4 procenta, což je dle mého názoru úspěch, po tom všem, co se dělo v první polovině roku.

Pojďme tedy k těmto dotačním změnám. Program Nová zelená úsporám poskytuje dotace žadatelům až do výše padesáti procent investice do limitu 1,2 milionu korun. Jaká má být vaše úloha v této službě?

Především poradenská. Tuto službu budeme nabízet všem občanům, sdělení základních informací bude k dispozici pro veřejnost. Další kroky bezplatného poradenství budou pro klienty, kteří získají dotovaný úvěr z prostředků Národního fondu obnovy. Těmto klientům budeme radit s výší nutné investice, náklady na energie či jejich finanční situací, do které zakomponujeme vhodné řešení dotace včetně případného úvěru. Poskytnout můžeme i kontakty na energetické specialisty. Takový produkt bude dostupný jen skrze stavební spořitelny, což upevňuje jejich pozici na trhu.

Při zařizování dotace tedy zájemci nebudou muset na úřad?

Od ledna bude možné celým tímto procesem projít i na obchodních místech stavebních spořitelen a mateřských bank, dohromady to bude okolo 1400 míst v rámci celého Česka. Usnadní to velkou zátěž, která by jinak na úřady spadla. Navíc to nebude nijak diskriminovat obyvatele menších obcí, protože třeba Raiffeisen stavební spořitelna má skoro polovinu klientů ve vesnicích pod pět tisíc obyvatel. Neomezovat se pouze na úřední místa jim usnadní žádost o dotaci i z hlediska zdlouhavého cestování. Stát navíc ušetří na nákladech, které by musel vynaložit pro státní poradenství a následné přerozdělování dotací. I to je součástí spolupráce státu a stavebních spořitelen.

Na co budou moci klienti finance využít?

Hlavní výhodou je, že můžou kombinovat dostupné úvěry a získané dotace. Renovace domů je nákladným projektem, takto získají dostatek financí a na nově připravovaný úvěr získají zvýhodněnou úrokovou sazbu. Všechno navíc bude dostupné i domácnostem s nižšími příjmy, které třeba v rámci běžných podmínek na klasický úvěr nedosáhnou.

Koncem června také generální ředitelé všech stavebních spořitelen spolu s vybranými ministry podepsali společné Memorandum o spolupráci na energetické transformaci českých domácností. Co je jeho obsahem?