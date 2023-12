Nenechte si ujít vánoční nabídku produktů Huawei

Pomozte svým blízkým dostat se do formy

Ať už chcete obdarovat milovníka sportu nebo milovníka gaučingu, nejnovější hodinky Huawei Watch GT 4 jim pomohou zlepšit formu zábavně a nenásilně. Přichází s vylepšenou a přesnější technologií sledování srdeční činnosti TruSeenTM 5.5+. Spolu s funkcemi sledování spánku, stresu a aplikací na zaznamenávání příjmu a výdeje kalorií Stay Fit pomáhají zlepšit svou kondici zdravě a efektivně. Samozřejmostí je více než 100 sportovních režimů. Hodinky seženete v dámské i pánské variantě a v sedmi barevných provedeních, a to již od 5 999 Kč. Ke všem modelům navíc získáte ZDARMA sluchátka FreeBuds SE 2 a náhradní řemínek za jednu korunu.

Dopřejte svým teenagerům tablet Huawei MatePad 11.5, který se vyznačuje 11,5palcovou velkou obrazovkou a nejmodernějším operačním systémem. Váží pouhých 499 gramů a s odnímatelnou klávesnicí a chytrou tužkou slouží jako skvělý pomocník při studiu odkudkoli. Huawei MatePad 11.5 do Vánoc seženete už za 6 699 Kč, a navíc k němu získáte M-Pencil jen za 249 Kč. Huawei také nabízí výhodný nákup MateBooku D 14 2023 pro ty, kteří potřebují lehký a skladný notebook do školy i do práce. Vánoční nabídka obsahuje tento super výkonný notebook za 16 800 Kč a navíc k němu získáte Huawei Bluetooth Mouse druhé generace jako dárek.