Nalaďte se na Vánoce s Galerií Butovice: Mikuláš, živý betlém, tvořivé dílničky i výhodné nákupy

Spolu s rozsvícením vánočního stromu spustí v Galerii Butovice charitativní projekt „Strom splněných přání“, jehož prostřednictvím může každý nadělit hezké Vánoce i dětem ze dvou dětských domovů. Stačí zakoupit vhodný dárek a odevzdat jej v infostánku Galerie Butovice. „V Galerii Butovice se postaráme nejen o zabalení dárků a jejich doručení do správných rukou, ale do obou dětských domovů také nakoupíme potřebné elektrické spotřebiče či nábytek,“ říká Petr Jágr, asset manažer INVESTIKA realitního fondu. Investiční fond s 66 tisíci investory Galerii Butovice koupil před čtyřmi roky a od té doby jej rozvíjí jako komunitní centrum žádané rezidenční a kancelářské lokality v okolí metra Nové Butovice.

Co by to bylo za předvánoční čas, kdyby u toho chyběli Mikuláš, čert a andělé! Ti všichni do Galerie Butovice dorazí v úterý 5. prosince, aby od 15 do 18 hodin obdarovali všechny přítomné děti. Ty „hodné“ hned, ty „zlobivější“ až po kratičké promluvě do duše. Dopředu však slibujeme, že se ani ty nejzlobivější děti nemusejí bát, že si je čert odnese…