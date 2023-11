Máte posledních pár dní, abyste ovlivnili budoucnost Brna. Hlasujte ještě dnes! Dáme na vás

Každý hlas se počítá a právě teď je ten správný moment, abyste se podíleli na tvorbě ještě lepšího Brna. V brněnském participativním rozpočtu Dáme na vás mohou hlasovat všichni občané starší 18 let s trvalým pobytem v Brně. Projekty se týkají celé řady témat – ve finálové galerii naleznete skvělé nápady z oblasti zeleně, kultury, zdraví, sportu, projekty zaměřené na něco prima pro děti či seniory, a to není zdaleka všechno. V hlasovací galerii si můžete rozkliknout každý z 56 finálových projektů a dozvědět se více o tom, co pro vás ostatní navrhli. Jednotlivé nápady se střídají na stupních vítězů každým okamžikem a vy můžete sledovat pořadí v neustále se měnícím žebříčku.