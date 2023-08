Lidé opět dostanou peníze na ekologický zdroj tepla

„Výměny starých kotlů považuji za velmi důležitý krok v naší snaze zlepšit v kraji životní prostředí. Velké podniky už dávno nejsou největšími znečišťovateli, nejvíce škodlivin jde do vzduchu z komínů domků a chat, které ještě používají staré uhelné kotle. Ekologičtější zdroj tepla je navíc také úspornější, což by mohlo být pro domkaře další motivací pro výměnu. A dovolím si připomenout důležitý fakt, od září příštího roku bude používání starých kotlů 1. a 2 třídy zakázáno a pokutováno, když v nich budou lidé nadále topit, může je to stát i padesát tisíc korun. Proto výměny rozhodně doporučuji, ministerstvo má na ně v Operačním programu Životní prostředí z evropských zdrojů dostatek financí, chce to jen ověřit si pár informací a vyplnit žádost,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a připomněl, že v prvních třech kolech kotlíkových dotací bylo v regionu vyměněno 21 tisíc kotlů za 2,7 miliardy korun. Před rokem byla spuštěna 4. výzva, kdy ze zhruba tří tisícovek žádostí už je polovina realizovaná.