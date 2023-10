Horoskop jim v březnu předpověděl velkou výhru. V srpnu se díky Sportce radovali ze 185 milionů

O tom, jak velké štěstí měli, však šťastný výherce neřekl manželce najednou. Dávkoval jí to pěkně postupně. Nejprve řekl, že vyhráli Jackpot 42 milionů korun. „Když se manželka štěstím rozplakala, řekl jsem jí, že to byla jen legrace,“ popisuje a dodává, že chvíli jen sledoval, co se bude dít, jak bude jeho žena reagovat. Moc dlouho to ale nevydržel a řekl jí i o Superjackpotu ve výši 143 milionů korun. „To už jsme brečeli oba,“ vzpomíná.