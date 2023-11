Hlasujte pro své favority a přeměňte nápady v realitu. Právě teď máte možnost

Za sedm let fungování participativního rozpočtu Dáme na vás už jsme zrealizovali více než čtyřicet projektů navržených obyvateli Brna. V říjnu jsme například slavnostně otevřeli Sportovně-relaxační lesní zónu, která vznikla v blízkosti fotbalového hřiště obklopeného lesy v brněnských Bosonohách. „Rád bych tento prostor a přístupovou cestu upravil tak, aby zde našli zázemí rodiny s dětmi, senioři a všichni zájemci o zdravý pohyb,“ říká v hlasovacím videu z roku 2020 navrhovatel Martin Rozmarin. Věci se daly do pohybu a letošní podzim už toto krásné místo nabízí sportovní zážitky i relaxaci v jednom. Město investovalo do dřevěných prolézaček, doplnění laviček, altánu a workoutových prvků. Všechny malé sportovní nadšence pak nadchnula především oblíbená zvlněná dráha, tzv. pumptrack, a starší ročníky zase ocenily nové hřiště na pétanque. A jak to vypadalo na slavnostním otevření? Na to se můžete podívat ve videu:

Slavnostní otevření Sportovně-relaxační lesní zónyVideo: Statutární město Brno

Neplánuje se něco podobného i ve vašem okolí? Právě teď máte příležitost to zjistit a navštívit galerii projektů, kde si vyberete své favority. Nabídka projektů je opravdu pestrá – od zlepšení infrastruktury až ke kultuře, sportu nebo životnímu prostředí, a to stále není všechno.

Foto: Statutární město Brno Pumptrack v Bosonohách

A jak tedy hlasovat? Je to snadné. Všichni občané Brna starší 18 let mohou projektům udělit celkem pět kladných a dva záporné hlasy, a to online na webové stránce paro.damenavas.cz, kde najdete i veškeré doplňující informace k hlasování, anebo je možné hlasovat přes full účet na brnoid.cz.

Foto: Statutární město Brno Herní prvky pro nejmenší

Necítíte se na internetu jako ryba ve vodě? Nevadí! Navštivte nás v kanceláři na Odboru participace Magistrátu města Brna na adrese Husova 3, hlasujte na kterékoliv pobočce Knihovny Jiřího Mahena, nebo ve vybraných termínech na panelové výstavě všech finálových projektů na náměstí Svobody, kterou zde naleznete až do 8. listopadu.

Foto: Statutární město Brno Workoutová zóna

„Kdo by se s námi chtěl potkat a odhlasovat osobně, má možnost za námi přijít ke stánku Dáme na vás ve dnech 6.–8. listopadu na náměstí Svobody a navíc si odnést šálek kávy nebo čaje jako bonus!“ zve Linda Seitlerová, vedoucí Oddělení koordinace a komunikace Magistrátu města Brna. Za příznivého počasí naleznete stánek na náměstí vždy od 10 do 17 hodin. Následně pak tým Dáme na vás potkáte i na ulici Česká, a to vždy ve středu 15., 22. a 29. listopadu.

Tak co říkáte, jste připraveni změnit tvář Brna? Neváhejte a dejte nám vědět hned teď!