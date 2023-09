Dobré ceny energií? Řešte dříve, než skončí zastropování

Teď je to pořád ještě o cenách pod stropem. My z tohoto pohledu máme elektřinu o 24 % a plyn o 38 % levnější, než je strop. Konkrétně to znamená, že si u nás můžete teď sjednat dodávku elektřiny pro běžnou domácnost za 3 799 Kč za MWh a plyn za 1 549Kč za MWh. Což jsou ceny již hodně blízko realitě před energetickou krizí. Při online sjednání navíc dáváme zákazníkům dodatečnou slevu 1000 Kč z ročního poplatku.