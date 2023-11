Co na Vánoce potěší gamera, hudebního či filmového fanouška? Vsaďte na paysafecard

Vybrat vhodný vánoční dárek bývá někdy pěkný oříšek. Zvlášť, když chcete obdarovat někoho, kdo se rád pohybuje a baví v online světě. Trh s hrami, herními doplňky, hudbou a filmy je ale tak pestrý, že opravdu není jednoduché trefit se do černého. Peníze do obálky, ať si dotyčný vybere sám, nejsou ale zrovna originálním a vhodným řešením. Ideální variantou takové „obálky“ pro virtuální svět je předplacený kupón paysafecard, který pořídíte na více než 7 500 místech s terminálem Sazky .

Paysafecard je předplacený kupón, se kterým lze snadno, a především bezpečně, platit za mnoho produktů a služeb na internetu, a to včetně největších společnostní v online světě jako je Microsoft, Google nebo Sony Playstation. Platba probíhá prostřednictvím 16místného PIN kódu. Není tedy vůbec nutné používat platební kartu nebo bankovní účet a vzhledem k narůstajícímu počtu kyberútoků se třeba bát jejich případného zneužití. Určitě i toto obdarovaný ocení.

Až do 15. srpna bylo na českém trhu možné zakoupit paysafecard pouze ve čtyřech variantách, v přednastavených hodnotách 200, 500, 1200 a 2500 korun. Sazka ve spolupráci s paysafecard přišla jako první na českém trhu na konci léta s novinkou – variabilní hodnotou PINů. Originální tak u dárku můžete být i při volbě hodnoty PINu. Co třeba ďábelských 666 korun, klasických 999 korun, hezkou postupku 1 234 korun nebo vánočních 2 412 korun? Ve fantazii se meze nekladou.

Paysafecard lze navíc používat při platbách opakovaně, až do vyčerpání jeho celé hodnoty. Není tedy nutné utratit přesnou a celou přednabitou částku v jeden okamžik. S paysafecard tak můžete obdarovaného udělat radost vlastně několikrát. Pokaždé, když při platbě za hru, hudbu, film nebo předplatné bude zadávat 16místný kód od vás.

Štědrý den letos vychází na neděli, a to může být problém. Pošta chodit nebude, kurýrní služby budou zavalené, a spoléhat na doručení na poslední chvíli, rozhodně není dobrou taktikou. Paysafecard vás může zachránit i v tomto případě, a to třeba těsně před štědrovečerní večeří. Hodně prodejních míst s terminálem Sazky má otevřeno i o víkendech a svátcích až do večera, a více než 700 prodejních míst dokonce nonstop.