Chraňte své auto, ať v případě krádeže nečekáte až 1,5 roku na nové

I přes narůstající počty krádeží, existuje několik opatření, která mohou majitelé vozidel přijmout, aby minimalizovali riziko, že zrovna oni se stanou obětí. Opatrnost a obezřetnost mohou hrát klíčovou roli a neměly by být podceňovány. Začátek každé prevence spočívá v osvojení si základních návyků, jako je parkování na bezpečných místech, která jsou dobře osvětlena a ideálně mají zabezpečený přístup, uzamykání vozidla i v případě, že se od něj jen na chvíli vzdálíte, nenecháváni v automobilu na očích viditelné cennosti, které by mohly přilákat pozornost zloděje.

Úspěšná vyhledávací akce odcizeného Mercedesu. Vůz byl týmem SHERLOG dohledán do 90 minut.

Foto: SHERLOG Technology, a.s.

Foto: SHERLOG Technology, a.s.

Foto: SHERLOG Technology, a.s.

A proto to nejlepší, co můžete pro svůj vůz udělat, je zabezpečit ho systémem SHERLOG, ten vaše vozidlo hlídá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. SHERLOG využívá operační centrum, které odcizené vozidlo lokalizuje a předá informaci příslušným jednotkám. Mobilní jednotky ve spolupráci s Policií ČR využijí všech prostředků včetně pátracích letadel pro dohledání vozu. Vozidlo se tak průměrně najde do 90 minut od krádeže.