Češi už teď řeší, kolik je bude stát elektřina a plyn v zimě. Hitem jsou krátké fixace na zimu

Produkt Jistota na zimu vám garantuje stabilní ceny na celou topnou sezónu, takže můžete prožít klidnou zimu bez šoků a překvapení na účtech. A co je nejlepší? Nemusíte se bát, že si na dlouho zafixujete nevýhodnou cenu. Využijte nejlepší nabídku na trhu a neplaťte přemrštěné zálohy, které jsou pozůstatkem doby, kdy ceny vystřelily až do nebes. TEDOM energie nabízí fantastické ceny, které se pohybují hluboko pod vládním stropem! Posuďte sami:

Odborníci napříč trhem radí fixovat na co nejkratší dobu. Rozhodně nedoporučují fixovat na delší období než 1 rok. Stále se však najdou dodavatelé, kteří se snaží nabízet fixace až na tři roky. My říkáme, že je to naprostý nesmysl.