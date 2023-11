Black Friday na allegro.cz: Nakupte produkty Samsung, Xiaomi či LEGO se slevami až 50 %

Ačkoliv je pro Čechy stěžejním faktorem právě cena zboží, více než polovinu z nich (59 %) zajímá i možnost bezplatného vrácení. Internetové tržiště allegro.cz proto umožňuje spotřebitelům registraci do programu Smart!, který jim na bázi předplatného poskytuje neomezené doručení i vrácení zboží zdarma. Díky službě Allegro Protect zase mohou zboží v případě jakéhokoli problému s objednávkou jednoduše vrátit a získat refundaci až do výše 100 000 Kč, a to do 48 hodin od rozhodnutí.