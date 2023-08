200 megapixelů dokonalé krásy: Seznamte se s novinkou HONOR 90!

Určitě budete souhlasit, že focení je úžasná záliba, díky níž můžete vyjádřit sami sebe, vyprávět své příběhy a sdílet svůj pohled na svět. Se smartphonem HONOR 90 a jeho uživatelsky přívětivými funkcemi a pokrokovým systémem fotoaparátu vám to půjde ještě snadněji. A to v takové míře detailů a ostrosti, jakou může nabídnout jen málokterý jiný chytrý telefon.

Zkuste si i vy zachytit krásu světa kolem sebe s 200Mpx fotoaparátem HONOR 90 a dejte průchod své kreativitě. Koupit si svůj HONOR 90 můžete v Česku už nyní. Vyberte si mezi černou variantou Midnight Black, zelenou Emerald Green a stříbrnou Diamond Silver, a to buď za doporučenou cenu 13 490 Kč s pamětí 8 + 256 GB, nebo 14 990 Kč s pamětí 12 + 512 GB. Navíc až do konce srpna získáte k nákupu zdarma tablet HONOR Pad X8 v hodnotě 4 990 Kč. Cenově ještě dostupnější je model HONOR 90 Lite za doporučenou cenu 7 290 Kč. Ten má ve výbavě 100Mpx hlavní fotoaparát a 16Mpx přední kameru, takže i on vám pomůže vyfotit krásné snímky krajiny i detailů a perfektní autoportréty.