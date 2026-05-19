Uzbek si v Rusku koupil a ohodnotil sukni. Soud nařídil jeho deportaci

Článek
Muž z Uzbekistánu žijící v Rusku si ve druhé polovině loňského roku na e-shopu Wildberries koupil krátkou dámskou sukni z umělé kůže a 25. září k tomuto produktu napsal krátkou recenzi: „Moc pěkná sukénka! Nejenže zakrývá nedostatky mé postavy, ale také skutečnost, že jsem kluk.“ Tuto recenzi, která byla mezitím již odstraněna, pak doplnil i fotografiemi, na nichž má sukni na sobě.
Tento možná poněkud netradiční, ale ve skutečnosti zcela neškodný příspěvek však neušel pozornosti ruských úřadů, a letos 23. dubna jej tedy přišli zatknout policisté. Soud zasedl o pár dnů později a vynesl nemilosrdný verdikt: vyhoštění ze země. A to navzdory tomu, že se muž k tomuto „zločinu“ plně doznal a žádal o shovívavost, respektive možnost v Rusku zůstat.
V soudním odůvodnění se pak píše, že se dotyčný provinil „otevřenou propagací netradičních sexuálních orientací“, a tak byl následně převezen do dočasného zadržovacího centra pro cizince ve městě Kimovsk v Tulské oblasti, jež se rozkládá jižně od Moskvy. Tam pak může na vyhoštění čekat až 90 dnů.
Ruské úřady však proti němu vznesly i další obvinění, tentokrát z „LGBT propagandy“. Důvodem jsou fotky a videa na jeho profilech na sociálních sítích, které „zobrazují muže v dámském oblečení“. Tuto žalobu však soud napoprvé kvůli procesním chybám vrátil k dopracování a opravám.
Web Novaya Gazeta Europe pak v této souvislosti dodal, že zpřísněný zákaz „LGBT propagandy“ platí v Rusku od roku 2022 a od té doby tam byly na základě tohoto zákona obviněny desítky lidí, přičemž ani nemusí jít přímo o „propagaci netradičních sexuálních vztahů.“ Nezřídka údajně stačí třeba jen to, když někdo na sociálních sítích zveřejní duhovou vlajku.