„Mimořádně se zadařilo.“ Kyberkriminalisté z Budějovic dopadli falešného bankéře

„Jedná se o typické podvodné jednání, kterých policisté a kriminalisté řeší velké množství, dopadnout pachatele však není úplně snadné. Tento úspěch je tak vskutku mimořádný i tím, že se kriminalistům podařilo poškozenému zachránit více než půl milionu korun,“ uvedla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.
Upozornila, že v této konkrétní kauze kriminalisté odhalili celkem tři muže (ročník narození 1986, 2004 a 2006). Jsou podezřelí z trestných činů podvodu, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti.
Všichni tři muži podezřelí z podvodu byli součástí sehrané party, která se zaměřila na svou oběť.
Pohádka o zneužité občance
„Poškozeného muže kontaktoval údajný pracovník banky s informací, že si na jeho občanský průkaz cizí osoba zřídila přístup do jeho internetového bankovnictví. Následně měl být kontaktován pracovníkem bezpečnostního oddělení, aby spolu problém vyřešili,“ popisovala podvod mluvčí.
Falešný pracovník bezpečnostního oddělení poškozenému sdělil, že může přijít o své peníze, a proto mu doporučil založit si zabezpečený bankovní účet, na který své peníze převede. Poškozený vyplnil veškeré své osobní údaje na webové stránce, o které si myslel, že je pravá, vypadala přesně jako úvodní stránka internetového bankovnictví.
Následovalo několik převodů peněz, kdy podvodník přesvědčil poškozeného, že je lepší poslat své peníze ještě přes tzv. bankovní partnery. Poškozený tak přeposlal v několika platbách na různé účty více než dva miliony korun.
„Kriminalisté v rámci prověřování finančních toků zjistili, že podezřelí k této nelegální činnosti využili ještě dalších pět osob, konkrétně jejich bankovní účty, na které poškozený poslal své peníze. Použili je tak jako nástroj ke spáchání trestného činu,“ vysvětlovala Schwarzová.
Majitelé těchto zneužitých účtů uvedli, že reagovali na inzerát, který nabízel práci spočívající v tom, že obdrží finanční prostředky na bankovní účty, které následně oni předají dál. Za tuto činnost měli obdržet provizi. „I tyto osoby s největší pravděpodobností budou čelit trestnímu stíhání,“ ujistila mluvčí.
Policejní statistiky zaplavují v posledních měsících příběhy nešťastníků, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Kyberšmejdi přitom používají pořád dokola stejné triky, jejichž prostřednictvím se snaží důvěřivce napálit a často i oškubat. Připravte se na ně a podívejte se, jak se nejčastějším podvodům na síti bránit.
Kriminalisté a bankéři na telefonu
Podobné podvodné telefonáty jsou v poslední době velmi časté. Vše začíná hovorem z neznámého čísla, ve kterém se vám podvodník představí jako policista nebo bankéř. Bude vás chtít přesvědčit, že se někdo pokouší zneužít váš bankovní účet, vaši identitu nebo že si na vás někdo chce vzít úvěr.