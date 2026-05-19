Lidé už objednali státní dluhopisy za více než 13 miliard

„Občané upsali, respektive si objednali, dluhopisy v celkové hodnotě 13,4 miliardy korun. Z toho 6,7 miliardy korun činí Fixní dluhopisy, 4,2 miliardy Flexi Bond a 2,5 miliardy korun připadá na Proti-inflační dluhopisy. Občané si zároveň vytvořili již 20 500 nových majetkových účtů,“ informoval Běhal.
Zájemci musí investovat minimálně 1000 korun. V jedné emisi lze koupit každý typ dluhopisu maximálně za tři miliony korun, čili celkem v prvním upisovacím období až za devět milionů korun.
Úročení je výhodnější než nynější nabídky spořicích účtů i termínovaných vkladů.
Fixní státní dluhopis má splatnost pět let a výnos 4,544 procenta ročně. Výnosy se automaticky reinvestují a jednou ročně lze dluhopis bez sankcí předčasně splatit.
Stejnou pětiletou splatnost má i Proti-inflační dluhopis. Jeho výnos se bude každý rok odvíjet od inflace. Při předčasném splacení bude výnos omezen pěti procenty, při držení do splatnosti stát vyplatí i prémii odpovídající inflaci nad pětiprocentní limit plus úrok 2,5 procenta za poslední rok držení této obligace.
Nyní spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta.