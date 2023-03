Čedok loni více než zdvojnásobil tržby na pět miliard korun

Čedok loni investoval především do rozšíření a modernizace sítě poboček a do digitalizace. Firma provozuje 40 poboček, otevřít by chtěla dalších deset. Přibližně 65 procent klientů podle Zemana stále preferuje si dovolenou koupit v kamenné prodejně. Čedok v minulém roce zaměstnával 211 lidí, proti roku 2021 to bylo o 31 lidí více. Cestovní kancelář loni navýšila také počet delegátů, průvodců a animátorů o 114 na 239.