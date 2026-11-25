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„Na dílně máme rozebranou lokomotivu číslo 365 024, která je první československé konstrukce. Za mě je to lokomotiva s velkým příběhem, protože je z konstrukční dílny Ing. Kryšpína. To je v železničním prostředí člověk, který vymyslel číslování lokomotiv,“ popisuje ředitel expozice v Lužné Marek Plochý.
Svět železnice v Lužné u Rakovníka provozuje největší dílnu na opravu historických parních lokomotiv v Česku. Za dobu svého fungování jich opravil už desítky. Právě zmiňovaný stroj nesoucí číslo 365 024 má vedle svého technického významu i silný příběh. Podle vedení je instituce v kontaktu s potomky slavného konstruktéra a právě oni by měli lokomotivu po dokončení opravy pokřtít.
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Zkušení lidé i náhradní díly jsou vzácnost
Oživit historický stroj není jen otázkou času a peněz, ale i správného týmu. Sehnat dnes odborníky, kteří těmto historickým strojům rozumí, dokážou je opravit a následně i řídit, je čím dál tím větší vzácnost. „My máme štěstí, že znalý personál v Lužné u Rakovníka máme,“ doplňuje ředitel expozice Marek Plochý.
Ani v Lužné u Rakovníka ale nedokážou opravit všechno. Například generální opravu kotle musí provádět specializovaná firma. Ještě složitější je to s velkými dvojkolími. Ty v Česku zrekonstruovat nedokáže nikdo, posílají se proto až do Německa. I proto se celková oprava jedné parní lokomotivy protáhne na několik let a vyjde na desítky milionů korun. S financováním oprav aktuálně Světu železnice pomáhá dotační program ministerstva dopravy.
Náročná je nejen samotná práce, ale i shánění náhradních dílů. Část z nich se podařilo uchovat jen díky předchůdcům, kteří cenné součástky zachránili před sešrotováním. „Některé náhradní díly se dají i v dnešní době ještě opravit nebo repasovat,“ doplňuje Plochý. Při obnově klíčových částí se přitom musí dbát i na přísnou kontrolu. Jednotlivé díly se proto musí nejprve důkladně zrentgenovat, aby se vyloučily skryté praskliny.
Masarykův salonní vůz
Svět železnice v Lužné u Rakovníka ale nabízí mnohem víc než jen pohled pod pokličku opravárenské dílny. V expozici se nachází řada pozoruhodných strojů a k nejvzácnějším exponátům patří salonní vůz Tomáše Garrigua Masaryka. Dodnes plně funkční vagon v minulosti sloužil k zahraničním cestám prvního československého prezidenta.