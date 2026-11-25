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Nová koalice podle místostarosty Marka Školouda (Spojenci) nyní probírá požadavky jednotlivých odborů a městských organizací. Návrh rozpočtu proto nepovažuje za reálné předložit zastupitelům ještě v prosinci či lednu. Provizorium podle něj neohrozí chod úřadu ani příspěvkových organizací.
„My jsme po volbách do toho rozjetého vlaku, myšleno rozpočtu, naskočili tak, že jsou tady podané nějaké jednotlivé rozpočty odborů, příspěvkových organizací,“ popsal Školoud. Vedení města s nimi nyní jedná o jejich požadavcích.
Starostka Markéta Škodová (Spojenci) uvedla, že nová koalice nedostala od předchůdců ucelený návrh rozpočtu. Bývalý místostarosta Vladimír Karpíšek (ANO) oponuje, že podklady má ekonomický odbor a na současném vedení je určit priority a sestavit z nich celek. Provizorium nepovažuje za problém; Příbram podle něj stejný postup využila i na začátku let 2019 a 2023.
Během provizoria město nebude uzavírat nové smlouvy na pořízení investičního majetku. Hradit může investiční akce smluvně zajištěné z minulosti a provozní výdaje potřebné pro základní chod úřadu.
Čistírna brzdí další výstavbu
Za největší projekt příštího roku označuje nové vedení přestavbu čistírny odpadních vod. Její kapacita má po dokončení stačit pro 65 tisíc obyvatel. „To je projekt, který bude stát několik stovek milionů korun. Jako město budeme hledat finanční prostředky, z čeho to zaplatíme. Určitě nás nemine nějaký úvěr,“ řekl Školoud.
Proč je přestavba naléhavá, ukazují starší podklady města. Kapacita čistírny pro odstraňování dusíku je podle zveřejněné odborné analýzy vyčerpaná a další vypouštění odpadních vod do městské kanalizace nelze povolovat. Město letos v létě uvedlo, že toto omezení brzdí řadu investičních projektů.
Rozsah plánovaných výdajů přibližuje investiční plán připravený ještě před změnou vedení radnice. Na čistírnu vyčleňoval 50 milionů korun pro rok 2026, dalších 353 milionů pro rok 2027 a 265 milionů ve výhledu na následující léta. Jsou to plánované částky, nikoli konečná cena stavby. Příprava už narazila na komplikaci: původní soutěž na dodavatele město v únoru zrušilo. Podle říjnové informace radnice pak posuzovalo nabídky v novém řízení.
Nový bazén, nebo oprava současného?
Dodavatele město hledá také pro dlouho připravovaný bazén. Zatím však není jisté, zda nová koalice bude chtít pokračovat podle dosavadního záměru. Škodová uvedla, že by osobně dala přednost rekonstrukci současné budovy před stavbou nové. Současně zdůraznila, že jde o její názor a vedení zatím nemá pro rozhodnutí dostatek informací.
Dosavadní projekt počítal s výstavbou nového krytého i venkovního bazénu na místě současného venkovního koupaliště. Stávající krytý bazén měl během stavby dál fungovat. Nová plavecká hala měla nabídnout osm drah, dětský bazén a wellness. Předchozí vedení odhadovalo náklady na nový bazén na 350 milionů korun. Pokud by radnice zvolila opravu nynější budovy, šlo by tedy o změnu již rozpracovaného záměru.
Změnit se má také přístup k bývalé budově městských lesů. Zatímco předchozí vedení ji chtělo prodat, současná koalice s ní počítá pro bytovou politiku města. Teprve bude řešit podobu projektu a jeho financování. Karpíšek takový postup kritizuje: náklady odhaduje na vyšší desítky milionů korun a podle něj by město mělo potřebné peníze na investice získávat i prodejem nepotřebného majetku.
Příbram po říjnových volbách vede koalice Spojenců, Příbrami zdola, Šance pro Příbram – Naše Česko a Příbramáků pro Příbram. V pětadvacetičlenném zastupitelstvu má 13 křesel. ANO a ODS, které dosud vládly, skončily spolu s SPD v opozici. Škodová zatím neplánuje změny v personálním obsazení radnice, koalice ale chce vyměnit jednatele a členy dozorčí rady městské společnosti Příbramská provozní.