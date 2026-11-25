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Kromě termínu dokončení stavby se změnila i její cena. Veřejná zakázka se vysoutěžila za 21,5 milionu korun, vícepráce cenu navýšily o 600 tisíc korun. Musela se například dokoupit nová dlažba na chodníky, protože ta původní, která se měla opětovně použít, byla poškozená a opotřebovaná.
Přestavba mostu nedaleko autobusového nádraží začala letos v únoru, hotová měla být v listopadu. Realizační firmě se nicméně termín dodržet nepodaří. Chybí například zábradlí.
„V této chvíli neumíme říci konkrétní datum, kdy stavební firma zábradlí zajistí, a jelikož zhotovitel nedodržel smluvně daný termín předání a převzetí díla, budeme ho sankcionovat,“ uvedla místostarostka Nového Jičína Lucie Tovaryšová (Zelení).
„Jde o významnou dopravní cestu, jejíž uzavření komplikuje i přístup k nemovitostem a provozovnám, usilujeme o spuštění provozu v režimu průchod a průjezd stavbou. Zhotovitel by tak musel místo zábradlí zajistit a instalovat provizorní bezpečnostní prvky,“ doplnila Tovaryšová.
Most přes Grasmanku je dlouhý 8 metrů a široký 48 metrů a spojuje v Novém Jičíně ulice Dolní brána a U Grasmanky nedaleko centra města. Je konstrukčně nejsložitějším mostem ve městě, jelikož je součástí křižovatky ve tvaru T. Původní byl ve špatném technickém stavu a musel být zbourán. Místo něj už měli lidé využívat nový, stavba má ale zpoždění.
„Staveniště jsme firmě předali 19. února 2026 a podle smlouvy mělo být dílo hotovo bez vad a nedodělků 16. listopadu. Protože se v průběhu probíhajících prací objevily nepředvídatelné komplikace, uzavřeli jsme dodatek smlouvy, který prodloužil dobu dokončení mostu do 30. listopadu. Už nyní však víme, že ani tento termín se nepodaří dodržet,“ informovala Kateřina Janečková z odboru rozvoje a investic novojičínské radnice.
Prvotní zpoždění způsobil starý plynovod a kanalizace, na které narazili dělníci během výkopových prací. O těchto sítích nevěděli ani jejich správci, tudíž nebyly zaneseny v projektové dokumentaci.
„Aby se mohly vrtat mikropiloty, které nesou opěry mostu, muselo se plynovodní potrubí odstranit, kanalizace zaslepit a zabetonovat. Stavbu prodloužilo i budování zábran proti sesuvu půdy do vodního toku. Oproti projektu se muselo toto pažení ukotvit ve větší délce a kvůli ochrannému pásmu kolem plynovodu se muselo i posunout,“ vysvětlila Janečková.