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Městská část Brno-střed zorganizovala skladatelskou soutěž pro Vánoce Brno vůbec poprvé, aby podpořila tvorbu talentovaných hudebníků. „Tvůrci měli za úkol navrhnout vánoční fanfáry pro žesťový kvintet, který v tomto případě tvoří dvě trubky, lesní roh, trombón a tuba. Celkem se do soutěže přihlásilo třicet autorů se svými skladbami, z nichž jedna dorazila až z Ekvádoru,“ popsal Novinkám mluvčí radnice Michal Šťastný. Díla na podzim vyhodnotila pětičlenná porota složená z odborníků z Janáčkovy akademie múzických umění, Filharmonie Brno, Konzervatoře Brno a Národního divadla Brno.
„Jsem rád, že městská část zorganizovala soutěž, která může být jednou z dalších hezkých tradic našich vánočních trhů. Celkem porota vybrala čtyři nejlepší kompozice. Premiéru budou mít každou adventní sobotu na Zelném trhu. V živém provedení zazní v podání předních brněnských hudebních institucí. Poprvé si návštěvníci poslechnou skladbu v sobotu 28. listopadu, kdy Kvintet Konzervatoře Brno uvede čtvrtou nejlépe hodnocenou skladbu,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Fanfáry před zapálením svíčky a zpěvem rorátů
V průběhu adventu se dále postupně představí Kvintet JAMU, který zahraje třetí nejlépe hodnocenou skladbu Fanfára pro Brno od Františka Fialy, či Kvintet hráčů Národního divadla Brno, který představí druhou oceněnou skladbu Fanfára k Brněnským vánočním trhům od Anny Viktorie Zelinkové. Vyvrcholení nastane 19. prosince, kdy v podání Kvintetu Filharmonie Brno zazní vítězná kompozice Františka Konečného.
„Začátek premiér je vždy v 17.50 na pódiu Zelného trhu, tedy deset minut před slavnostním zapálením adventní svíce a následným duchovním programem se zpěvem rorátů. Kromě hudební soutěže organizuje městská část pravidelně také výtvarnou či fotografickou soutěž,“ doplnil mluvčí.