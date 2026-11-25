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„Mám radost, že se z loňského nápadu postupně stává nová vánoční tradice. Děti díky tomu vidí, že jejich fantazie a nápady mají své místo i ve veřejném prostoru a že mohou skutečně ovlivnit podobu čtvrti, ve které vyrůstají. Je to také hezký způsob, jak posilovat vztah k místu, kde žijeme,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).
Reakce veřejnosti totiž loni překvapily i radnici. Fotografie světelných dekorací inspirovaných dětskými kresbami začaly po rozsvícení kolovat po sociálních sítích, kde lidé oceňovali jednoduchost, nápad a dětskou upřímnost. „Tohle je nejlepší vánoční výzdoba, jakou Praha kdy měla,“ psali lidé hromadně v komentářích na Facebooku.
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Celkem bude letos v ulicích instalováno dvanáct dekorací inspirovaných obrázky nejmenších obyvatel. Šest dětských motivů bude umístěno v Seifertově ulici a dalších šest nově v Hartigově ulici, bývalé Koněvově.
Nové motivy pocházejí z kreseb dětí z mateřských škol Jarov, Libická, Vozová, Jeseniova, náměstí Jiřího z Lobkovic, Na Vrcholu a Sudoměřská. „Při výrobě dekorací se klade důraz na to, aby výsledná podoba co nejvěrněji zachovala původní dětskou kresbu,“ uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň s tím, že do jejich výběru se letos zapojila veřejnost prostřednictvím facebooku.
Hezký vzkaz dětem
Z výsledku se už loni těšili i rodiče. „Mám velkou radost, že Mikulášův Sněhulák ve vánici bude pro naši rodinu trvalou vzpomínkou na jeho dětské kresbičky. Je to hezký vzkaz i pro ostatní děti, že to, jak vidí svět, se může stát realitou i pro nás dospělé,“ doplnila Tereza, maminka jednoho z malých autorů.
Vánoční výzdoba se objeví také v dalších částech Prahy 3. Světelné řetězy a dekorace ozdobí například lávky v Prokopově ulici a na Ohradě, most v Husitské ulici nebo Kostnické náměstí. Na Tachovském náměstí se na lampách rozzáří deset ochranovských hvězd. Stejný motiv bude zdobit také Žižkovské náměstí a jednu velkou hvězdu najdou lidé při vjezdu do Prahy 3 z mostu Hrabovka.
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Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby je naplánováno na první adventní víkend, sobotu 28. listopadu od zhruba 16:20, vánoční strom na náměstí Jiřího z Poděbrad se rozzáří za doprovodu zvonkohry krátce po půl páté odpoledne. Výzdoba bude v ulicích do svátku Tří králů, tedy 6. ledna příštího roku.
Radnice podle mluvčího Habáně při přípravě výzdoby klade důraz na energetickou úspornost a upřednostňuje LED technologii. „Zároveň se snaží co nejvíce využívat dekorace, které již vlastní, a postupně je doplňovat o nové prvky. Náklady na výrobu sedmi nových dětských ozdob se pohybují kolem 250 tisíc korun a zůstanou majetkem městské části,“ doplnil v tiskovém prohlášení.