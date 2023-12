Zdrogovat a připoutat. Lékaři cpou autisty tlumicími léky

„Nasadili jí masivní medikaci. Hypnotika, antidepresiva, léky proti epilepsii. Dá se říct, že ji tam na tři měsíce vlastně jen zdrogovali a připoutali k posteli,“ řekla Právu Ivana Kottenová. „Léky dceři vážně poškodily naučenou motoriku. Předtím sama vlezla do vany, po návratu z léčebny se už téměř nepohnula,“ řekla. Její dcera byla od té doby hospitalizovaná několikrát, naposledy letos v září.

„Během sedmi dnů ji opět zdrogovali tak, že se vrátila v apalickém (vegetativním) stavu. Nemohla ani sedět, vypadalo to, že si budu muset někde vypůjčit elektrický zvedák, abych s ní vůbec mohla manipulovat,“ uvedla matka pro Novinky.

V Česku je podle zdravotních registrů 62 636 dospělých s mentálním postižením, přibližně 19 tisíc z nich vykazuje známky náročného neboli problémového chování. Více než třetina (37 procent) bere pravidelně léky proti schizofrenii a dalším psychózám, přičemž 82 procent z nich tuto diagnózu nemá. Tyto léky předepisují lékaři zejména lidem, kteří mají projevy náročného chování, například agrese. Na 88 procent takových pacientů užívá podle průzkumu pravidelně antipsychotika, aniž by psychózami trpělo.

„Tyto léky plní sice důležitou funkci, ale mezinárodní doporučení hovoří jasně: mají se předepisovat pouze na nezbytně nutnou dobu a v co nejnižší dávce. U nás se léky indikované na léčbu psychóz používají i pro bipolární či úzkostné pacienty,“ dodal.

„Tato data jsou zajímavá, ale nedá se to vidět černobíle. Nezpochybňuji, že někdy jsou podávány vyšší dávky, než je nezbytné, ale určitě to není tak, že bychom osoby s náročným chováním svévolně medikovali. Obecně se snažíme dávat těchto léků co nejméně,“ uvedla Papežová.