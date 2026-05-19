Ministerstvo financí sepsulo Klempířův zákon o veřejnoprávních médiích

Jaroslav Soukup
Ministerstvo financí se přidalo k dalším resortům a orgánům veřejné správy a požaduje po ministrovi kultury Oto Klempířovi (Motoristé sobě) přepracování návrhu zákona, který se týká změny financování médií veřejné služby.

„Předložený návrh zákona sice část tohoto úkolu řeší, avšak současně s ohledem na velké množství nedostatků, které jsou podrobně rozebrány v dalších připomínkách, zakládá mnoho nových problémů a vyvolává dodatečné otázky,“ uvedl resort a zmínil i desítky dalších připomínek, které k normě ministra Klempíře má. Mnoho z nich přitom považuje za zásadní.

Zmiňuje mimo jiné absenci termínů, do nichž by měla obě média dostat státní příspěvky, případně poukazuje na absenci zdůvodnění miliardových částek rozpočtu ČT a ČRo, s nimiž návrh operuje.

Z tří desítek institucí, které se ke Klempířovu návrhu vyjádřily, se uplatnění připomínek zdrželo jen ministerstvo životního prostředí. Šest připomínkových míst přišlo s doporučeními a 23 úřadů předložilo zásadní výtky a návrhy změn.

Vláda chce zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a jejich financování převést pod státní rozpočet.

K podobě předloženého návrhu se v pondělí kriticky vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož množství připomínek „nevypadá dobře“.

