Hlavní obsah

Spokojenost s Babišovou vládou klesá, hlavně u voličů SPD, ukázal exkluzivní průzkum

Petr Svorník
4:09

Chcete-li článek poslouchat, přihlaste se

Ještě v březnu bylo s vládou Andreje Babiše (ANO) spokojeno 78 procent voličů SPD, nyní v květnu už to je pouze 62 procent. Nejvíce příznivcům koaliční SPD vadí, jak se vláda staví k životním nákladům občanů. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro Novinky. Mírně klesla i spokojenost Čechů s kabinetem jako celkem, z březnových 41 na květnových 38 procent.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.

Spokojenost s vládou Andreje Babiše, je možné zvolit jednotlivou stranu či hnutí

Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Článek

„Hnutí ANO vyhrálo volby se slibem zlepšit ekonomickou situaci. Zatím se ale věnuje spíše neekonomickým tématům, která prosazují jeho menší koaliční partneři, například situaci veřejnoprávních médií nebo politickému střetu s prezidentem,“ uvedla Tereza Friedrichová, politická analytička NMS.

„Spokojenost s vládou Andreje Babiše od března mírně poklesla. Nejméně spokojeni jsou občané s výkonem vlády v oblasti státního rozpočtu a řešení životních nákladů,“ dodala.

V březnu bylo v oblasti životních nákladů s vládou spokojeno 42 procent dotázaných, v dubnu o deset procentních bodů méně, v květnu 35 procent. Spokojenost s postojem vlády k životním nákladům klesala nejen u voličů předvolební koalice Spolu, tvořenou ODS, TOP 09 a lidovci (z 18 na 9 procent), ale například i u příznivců hnutí ANO (ze 76 na 67) a především podporovatelů SPD (z 66 na 49 procent).

Exkluzivní průzkum: I voliči Motoristů chtějí více peněz na obranu, příznivci ANO jsou rozpolcení

Domácí

„Kvůli tomu, co se stalo s cenami pohonných hmot v důsledku zavření Hormuzského průlivu, začínají na řadu občanů dopadat vyšší ceny. To samozřejmě spokojenost ovlivňuje,“ řekl Novinkám Lubomír Kopeček, politolog z Masarykovy univerzity v Brně.

„Příznivci SPD si od vlády mohli slibovat zlepšení v životní úrovni vůči době, kdy tu byla vláda Petra Fialy z ODS. Toto zlepšení zjevně nenastalo a míra zklamání může být velká,“ doplnil Kopeček.

„Očekávání od vlády byla vysoká, ale nyní už lidé vystřízlivěli, začínají vnímat realitu a měnit svá očekávání,“ dodala Friedrichová.

Související témata:
Vláda
Andrej Babiš
Petr Macinka
Tomio Okamura
Hnutí ANO
Motoristé sobě

Výběr článků

Načítám