Spokojenost s Babišovou vládou klesá, hlavně u voličů SPD, ukázal exkluzivní průzkum

„Hnutí ANO vyhrálo volby se slibem zlepšit ekonomickou situaci. Zatím se ale věnuje spíše neekonomickým tématům, která prosazují jeho menší koaliční partneři, například situaci veřejnoprávních médií nebo politickému střetu s prezidentem,“ uvedla Tereza Friedrichová, politická analytička NMS.
„Spokojenost s vládou Andreje Babiše od března mírně poklesla. Nejméně spokojeni jsou občané s výkonem vlády v oblasti státního rozpočtu a řešení životních nákladů,“ dodala.
V březnu bylo v oblasti životních nákladů s vládou spokojeno 42 procent dotázaných, v dubnu o deset procentních bodů méně, v květnu 35 procent. Spokojenost s postojem vlády k životním nákladům klesala nejen u voličů předvolební koalice Spolu, tvořenou ODS, TOP 09 a lidovci (z 18 na 9 procent), ale například i u příznivců hnutí ANO (ze 76 na 67) a především podporovatelů SPD (z 66 na 49 procent).
„Kvůli tomu, co se stalo s cenami pohonných hmot v důsledku zavření Hormuzského průlivu, začínají na řadu občanů dopadat vyšší ceny. To samozřejmě spokojenost ovlivňuje,“ řekl Novinkám Lubomír Kopeček, politolog z Masarykovy univerzity v Brně.
„Příznivci SPD si od vlády mohli slibovat zlepšení v životní úrovni vůči době, kdy tu byla vláda Petra Fialy z ODS. Toto zlepšení zjevně nenastalo a míra zklamání může být velká,“ doplnil Kopeček.
„Očekávání od vlády byla vysoká, ale nyní už lidé vystřízlivěli, začínají vnímat realitu a měnit svá očekávání,“ dodala Friedrichová.