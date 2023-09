Pilot: Do války bych šel raději s F-35

„Kdybychom měli bojovat nad Ukrajinou nebo v případě napadení nad územím spojenců v Pobaltí nebo Polsku, tak by měl gripen už dnes problémy, a to nemluvím o tom, jak bude zastaralý za deset let,“ řekl Právu pilot gripenu major Aleš Svoboda.

S gripeny bychom v boji museli akceptovat vysoké ztráty a neúspěšné mise Aleš Svoboda

Společně s dalšími kolegy z Čáslavi je součástí týmu, který skoro rok vyjednával s Američany podmínky pořízení 24 strojů F-35. O největším nákupu až za 122 miliard korun by měla v říjnu rozhodnout vláda.

„Šetří mentální kapacitu pilota“

Podle Svobody, který jinak na gripeny nedá dopustit, protože díky nim se čeští piloti dostali do první ligy stíhačů, by nepomohlo ani to, kdyby se místo starších gripenů řady C/D, se kterými od roku 2005 čeští stíhači létají, koupily nové.

ANO odmítá stamiliardový nákup F-35

„Když pošlete do bojové operace letouny Gripen i novější verze E nebo F-35, tak šance, že letouny misi splní a že se piloti vrátí zpátky, je u F-35 vyšší,“ poznamenal Svoboda.

Dodal, že gripen má horší ochranu nejen proti ruským stíhačkám, ale byl by i snadnějším cílem pro hustou síť ruské protivzdušné obrany. „Neříkám, že by byl nepo­užitelný, ale museli bychom akceptovat vysoké ztráty a vysoké procento neúspěšných misí,“ poznamenal.

Podle Svobody má Rusko při hranicích s Polskem umístěny rakety dlouhého doletu, které v případě války mohou bezprostředně ohrožovat Českou republiku.

„Když budeme chtít ochránit náš vzdušný prostor, tak v případě válečného konfliktu budeme muset v prvé řadě zničit tyto prostředky, a to s gripenem jistě nedokážeme,“ podotkl pilot.

Rozdíl mezi čtvrtou – kam spadá gripen – a pátou generací letounů, jako je F-35, je v technologii Stealth, která dělá stroj do určité míry „neviditelným“.

„Letoun je schopný proniknout, kam potřebuje, aniž by to protivník zjistil. Dokáže operovat v prostředí, kde je nepřátelská protivzdušná obrana nebo stíhačky, a pokud ho nepřítel přece jen zjistí, má mnohem větší problémy ho sledovat, aby na něj mohl zaútočit,“ vysvětluje vlastnosti Stealth.

Dodal, že další výhodou je, že je letoun plný senzorů a zároveň umí informace z těchto senzorů – radarů, čidel a kamer – spojovat dohromady. „Výsledkem toho je, že pilot v letounu má neskutečný přehled o tom, co se děje ve vzduchu a na zemi.“

Čeští piloti i personál F-35 budou muset podepsat doživotní mlčenlivost

To gripen v takové kvalitě a rychlosti podle Svobody ne­umí. „To vše rozvazuje ruce pilotovi, protože v gripenu je pár senzorů a každý musí pilot ovládat zvlášť a poskládat si informace dohromady sám. Kdežto F-35 si data skládá dohromady sama a pilotovi poskytne výsledný obraz situace, což pilotovi šetří mentální kapacitu a proces rozhodování to zrychluje a přináší to výhodu proti nepříteli,“ dodal Svoboda.

Čáslavští stíhači se podle něj na americké stroje těší. „Pro nás je to hlavně perspektiva toho, že budeme mít pro svou práci adekvátní letadlo,“ uvedl Svoboda.

Dodal, že budoucí jednotky pilotů F-35 by měly být rovnoměrně poskládané ze zkušených pilotů i z nováčků.

„Jádro budou tvořit piloti gripenů, kteří mají i zahraniční zkušenosti, a polovinu budou tvořit piloti, pro které to bude první bojový letoun, nebo ti, kteří budou létat na gripenech krátce,“ poznamenal Svoboda.

Podplukovník Jan Ďucha, bývalý šéftechnik letky gripenů, který je ve vyjednávacím týmu od léta 2022, předpokládá, že přechod na nový letoun v Čáslavi zvládnou.

„Je to sice moderní letoun plný sofistikovaných počítačových systémů, ale pro nikoho z nás z komunity českých techniků to není nic, před čím by se nám klepala kolena a co by nešlo zvládnout,“ řekl Ďucha.

Dodal, že zažil i éru přechodu ze sovětských MiG-21 na gripeny. „Tehdy to byl větší šok i technologický skok, než nás čeká teď.“ Armáda ale podle něj musí s přípravou personálu začít už nyní.

Kvůli F-35 bude třeba investovat desítky miliard

Na obsluhu letounů prý nebude potřeba více techniků, než je zvykem. „Bavíme se přibližně o osmi lidech na jeden letoun, což je běžné číslo nejen u gripenů, ale u veškeré techniky čtvrté generace západní provenience,“ podotkl Ďucha.

Když se připočte další pro provoz nezbytný personál na základně, tak na jeden letoun bude potřeba 20 až 25 lidí. Což znamená, že provoz a údržbu všech F-35 zajistí pět až šest set lidí.

V překlenovacím období bude muset na základně vedle sebe fungovat 14 gripenů, které má armáda pronajaté do roku 2029, přičemž se jedná o prodloužení do roku 2035, i F-35. „Nejtěžší roky nás čekají mezi léty 2029 a 2032, ale myslím, že to v Čáslavi zvládneme,“ uvedl Ďucha.

Nebude potřeba záložní letiště

Záložní letiště podle podplukovníka nebude nezbytně potřeba. V případě, že budou muset letouny fungovat odjinud, tak lehce v kontejnerech přesunou i nezbytnou logistiku.

„Bereme si za příklad finské letectvo, které chce s F-35 fungovat i z dálničních úseků a přistávacích drah ukrytých v lesích, a není s tím žádný problém,“ podotkl.

Předpokládá se, že zabezpečení F-35 bude mnohem náročnější a letecký personál bude muset mít přísnější bezpečnostní prověrky.

„Bude to přísnější než teď, ale není pravda, že prověrku na přísně tajné budou muset mít všichni, ale jen asi 10 až 15 procent lidí. Určitě všichni piloti a nejvyšší management jednotek,“ podotkl Ďucha.

Největší armádní nákup se stává výbušnou politickou otázkou. Např. opoziční hnutí ANO pořízení stíhaček kritizuje a navrhuje posílit spíše protivzdušnou obranu, protože v konfliktu na Ukrajině se ukazuje jako nejúčinnější.

Podle vojáků je ale tento argument zavádějící, protože Ukrajina má slabé stíhací letectvo. A navíc by nákup např. amerických raket Patriot potřebných pro pokrytí ČR byl dvakrát až třikrát dražší než F-35.