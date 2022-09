Od čtvrtka dojde k obnovení hraničních kontrol se Slovenskem

Od počátku června do začátku minulého týdne zajistila policie v Česku téměř 9500 migrantů, za celý loňský rok jich bylo 1330. Nejvíce jich odhalila v Jihomoravském a Zlínském kraji, sdělila ve čtvrtek mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová. Právě v těchto krajích podle Rakušana situace začala být kritická. Uvedl, že policie v ČR zajistila od začátku roku už 11 tisíc nelegálních migrantů.

Bezpečnostní situace České republiky je podle Fialy stabilní. Cizinci zejména syrského původu využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes ně pokračovat do dalších států EU. „Ale musíme udělat toto preventivní opatření, abychom si dokázali s tou situací dlouhodobě poradit a abychom odradili nelegální migranty od využívání této trasy,“ doplnil předseda vlády.

Ministerstva vnitra a spravedlnosti pracují na novele, která by výrazným způsobem zvýšila tresty za převaděčství, uvedl Rakušan.

V jedné dvanáctihodinové směně podle něj bude na ochranu hranic nasazeno 500 policistů a 60 celníků. Podle Vondráška to bude znamenat, že se denně sníží počet policistů působících ve všech krajích o tisíc, může proto být omezena jejich preventivní činnost.

Ministr připomněl, že několikrát se svým slovenským protějškem jednal a žádal, aby slovenská strana plnila to, co vyplývá z mezinárodních smluv, tedy readmisní dohodu s ČR. To znamená, že v případě, že je zjištěno, že daná osoba přichází ze Slovenska, aby se tam následně vracela. „Tady jsme nedosáhli diplomatickými kroky takových úspěchů, jak jsme čekali,“ řekl Rakušan.