Karvinský primátor Wolf podle policie úkoloval řidiče sháněním informací na novináře

Na informaci o úkolování řidiče upozornil server iRozhlas, který vycházel z informací z policejního spisu. Wolf měl podle nich zavolat v květnu 2024 svému řidiči a zaúkolovat jej, aby zjistil, odkud pochází a kde bydlí novinář, který v deníku Sport referoval o vyhroceném průběhu zápasu mezi Karvinou a Zlínem a zmínil i nadávky na rozhodčí ze strany Wolfa.
Wolf i jeho řidič Adam Krzana shánění informací o novináři odmítli.
V policejních materiálech nicméně stojí, že primátor dává svému spolupracovníkovi úkoly zjevně nesouvisející s výkonem jeho práce. „Takovéto jednání, sbírání osobních informací, patří spíše k mafiánským praktikám nežli k chování nejvyššího činovníka města a prvoligového fotbalového klubu,“ citoval server, podle něhož policisté Wolfa odposlouchávali přes měsíc.
Zaujalo je mimo jiné to, že řeší hlavně dění kolem klubu, zatímco výkon primátorské funkce upozaďuje.
Wolf svou vinu v korupční fotbalové kauze od začátku odmítá a chce v politice zůstat. Dokonce bude kandidovat i v letošních komunálních volbách jako lídr nezávislé kandidátky.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila 47 disciplinárních řízení. Kromě nižších soutěží se vyšetřování týká i prvoligové Karviné a druholigové Opavy.