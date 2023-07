Ještěd slaví 50 let. Původně se nelíbil

Architekt Karel Hubáček (1924–2011) za svůj hyperboloid s kruhovým půdorysem získal – dokonce už čtyři roky před dokončením stavby – prestižní Perretovu cenu. Hotel a vysílač Ještěd byly slavnostně předány do užívání před 50 lety, 9. července 1973, pro veřejnost byl přístupný od 21. září 1973.

„Ta prvotní představa ze mě vytryskla. Věděl jsem, že musím prodloužit horu. A dát vysílači tvar kuželu, aby se po něm smýkaly větry. Ještěd je nesmírně větrná hora a klasická stěna by sloužila mnohem hůř,“ vzpomínal Karel Hubáček, jak vznikl nápad na stavbu, která předběhla dobu.

Než k tomu došlo, vymyslel Hubáček originální podobu také pro kino Máj v Doksech u Máchova jezera. Zpodobnil ho jako příď korábu. Josef Leurich, někdejší promítač z dokského kina, kdysi vyprávěl, že Hubáček přijel jednou do Doks zkontrolovat stavbu kina a hrozně se rozčilil kvůli tomu, jak dělníci pokládali podlahy.

„Asi po dvou týdnech se do Doks vrátil a byl šťastný, že se projekt vysílače neztratil. Řekl mi, že mu spadl kámen ze srdce, že se to našlo a že to nikdo nezcizil,“ dodal.