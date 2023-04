Horal z Krkonoš pozoroval vlky na pár metrů

A co víc, překvapivý okamžik fotograficky zdokumentoval na padesáti snímcích. „Kamarádka přiběhla, že kousek odtud leží zatoulaní psi, asi čéovéčka, českoslovenští vlčáci. Když jsme přišli na místo, bylo jasné, že jde o vlky. Dívali jsme si vzájemně přímo do očí. Tu barvu nezapomenu,“ popsal Kopecký.

Vlky blízké setkání od věků znepřátelených živočišných druhů nevyvedlo z míry. Jeden si hrál se ztracenou rukavicí a druhý klidně polehával. „Stál jsem nejvíc třicet metrů od nich, dál jsem se neodvážil. Vlky to nevzrušovalo, nevrčeli ani necenili zuby. Byli úplně v pohodě. Pózovali jako manekýni a my jim byli lhostejní. Cítili se bezpečně. Chvíli jsme je pozorovali. Nakonec odběhli do lesa, jako že už je nebavíme,“ doplnil Kopecký.

Není to normální. Šlo o vlčí puberťáky, kteří nemají z člověka respekt. Lidem nejsou nebezpeční odborník na vlky Miroslav Kutal

„Nedávno jsem zaznamenal podobnou věc z Černé hory, kde měl vlk chvíli běžet vedle čtyřkolky. Kdybych to celé nevyfotil, těžko by tomu někdo uvěřil,“ podotkl horal. „Ještě že jsem nevzal psy. Mám tři malé voysvedy, tedy vesnickou směsku, které už volně v lese nepustím. Bylo by po nich,“ poznamenal Kopecký.

Foto: Tomáš Kopecký Vlci u Jánských Lázní

Historce a fotografiím neměli důvod nevěřit krkonošští ochranáři ani odborník na vlky Miroslav Kutal z brněnské Mendelovy univerzity. „Jde o první takto blízký, věrohodně zdokumentovaný přímý kontakt člověka s divokým vlkem v Česku,“ míní Kutal, jehož chování krotkých vlků zaskočilo. „Není to normální. Šlo o vlčí puberťáky, kteří nemají z člověka respekt. Lidem nejsou nebezpeční, a zanedlouho nabydou patřičnou ostražitost. Kousek od místa, kde byli, ležely zbytky srnce, což potvrzuje, že upřednostňují jinou stravu než domácí zvířata,“ říká Kutal.

Mladí vlci přiběhli do Krkonoš, kde podle zoologů už vrcholoví predátoři zdomácněli, z nějakého sousedního vlčího teritoria nebo přišli na svět v nejvyšších českých horách.

Nečekaná potkávání lidí s vlky a možné důsledky, nemají zoologové v Česku prozatím probádané. Vlci začali českou krajinu znovu osídlovat před několika lety a není jasné, jak se přísně chráněné šelmy budou v poměrně hustě osídleném, hospodářsky a turisticky využívaném prostředí dlouhodobě chovat. Pokud by se nebezpečně domestikovali, bylo by podle odborníků nutné obnovit jejich respekt k lidem. „Vlk zatím v Česku žádného člověka nenapadl. Zkoumáme možnosti, jak tomu předejít. Prostředky k tomu máme. Nikoli však odstřel, což by byla krajní varianta,“ tvrdí Kutal.

Regulovaný odstřel vlků požadují delší čas farmáři z Broumovska, jimž vlci do doby, než si lépe zabezpečili stáda, decimovali dobytek na pastvinách po desítkách kusů. „Zkušenosti z Evropy ukazují, že je možné v krajině hospodařit a zároveň zde mohou žít divoké šelmy,“ míní mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.