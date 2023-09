Výhody předčasných penzí končí, část lidí na to doplatí

Zájemci o předčasný důchod, mezi nimiž bývají i lidé se zhoršeným zdravím, budou tak mít skokově horší podmínky než ti, kteří odcházeli předčasně do penze dosud. Poukazují na to experti na penze i někteří senátoři.

Nově přiznané předčasné důchody budou zájemcům více kráceny, a to jednotně o 1,5 procenta výpočtového základu za každých i započatých 90 dní, a nebude jim až do dosažení řádného důchodového věku zvyšována procentní výměra.

Rozdíl bude měsíčně činit stovky korun, u vyšších příjmů i tisíce. Navíc bude možné odejít do penze maximálně tři roky předem, když teď to je až o pět let.

Podobně staří, jiné podmínky

„Už teď vznikají tragické situace, kdy si člověk požádal o předčasný důchod například v červnu s datem přiznání 5. září 2023 a netuší, zda mu takový důchod bude vůbec přiznán. Sociální správa mu zřejmě v září pošle dopis, že během posuzování jeho žádosti se změnila legislativa a na důchod nemá nárok,“ upozornil Právo důchodový poradce Martin Kohoutek.

Změny v důchodech prošly

Kdyby byla změna rozložená postupně v čase, nezakládala by podle něj tak velké rozdíly mezi lidmi prakticky stejného věku. Například muž narozený 22. srpna 1963 může odejít do předčasného důchodu 22. srpna 2023, tedy ode dneška, a to za stávajících podmínek.

„Avšak muž narozený o pouhé dva týdny později 5. září 1963 již nemá žádnou možnost, jak stávajících podmínek vy­užít. Do předčasného důchodu by mohl až 5. května 2025, téměř o dva roky později,“ uvedl Kohoutek.

Část senátorů to nepodpoří

„Navíc zásluhová část jeho důchodu nebude až do roku 2028 valorizovaná a předčasný důchod bude mít výrazněji krácený. Máme tedy dva důchodce narozené v podobná data, kdy je jeden výrazně znevýhodněn oproti druhému,“ dodal. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová Právu potvrdila, že při rozhodování o žádosti o přiznání důchodu je podstatné klientem požadované datum jeho přiznání.

„Podmínky nároku na dávku důchodového pojištění a jeho výši se posuzují podle právní úpravy účinné právě k datu jeho přiznání,“ doplnila.

Předčasná penze se už nevyplatí

Někteří senátoři už avizovali, že změny v důchodech nepodpoří. „Budu hlasovat proti tomuto návrhu. Očekávala jsem systémovou změnu, změnu v samotném chápání smyslu a účelu státních důchodů, nikoli technické změny parametrů, které budou nutně vnímány jako k jednotlivým skupinám občanů nespravedlivé,“ sdělila Právu senátorka Daniela Kovářová (nezávislá). Navrhované změny podle ní nemůže vláda obhajovat potřebou šetřit.

Senátor Miroslav Plevný (STAN) si je podle svých slov vědom problematičnosti skokové změny u předčasných důchodů a očekává, že na plénum Senátu k tomu proběhne diskuse.

„Nicméně senátoři budou postaveni před dilema, zda požadovat dílčí úpravy v současné předloze a kvůli tomu odložit platnost celé reformy, nebo ji i se zmíněnými nedostatky schválit v předloženém znění,“ uvedl pro Právo.

Zdůraznil, že cílem předlohy je snížení penzijního schodku. „Ten se nyní jeví do budoucna jako neúnosný,“ doplnil.

„Cílem reformních opatření je zajistit, aby férové důchody měli nejen dnešní senioři, ale i budoucí generace. Současné nastavení je zkrátka neudržitelné,“ vyjádřil se pak podobně senátor Josef Klement (KDU-ČSL).

„Každá nová právní úprava musí být vždy účinná od konkrétního data. Logicky se tedy bude vyskytovat určité množství lidí, na které se již vztahují nová pravidla. Pokud by se účinnost této úpravy odložila, hraniční situace by vznikaly stejně, pouze by se týkaly osob s pozdějším datem narození,“ argumentoval.

Loni bylo kvůli mimořádným valorizacím pro lidi na prahu důchodového věku finančně výhodnější odejít do penze předčasně, než si počkat na řádný termín. Tomu má nová legislativa zamezit.

Schillerová: Valorizaci vrátíme, jak byla

Co se změní v důchodech Nově přiznané předčasné důchody budou více kráceny a nebude jim až do dosažení řádného důchodového věku zvyšována procentní výměra. Zjednodušeně nebudou tyto penze valorizovány téměř vůbec. Od září také zřejmě začne platit to, že do předčasného důchodu půjde odejít až tři roky místo nynějších pěti let před řádným důchodem. Od příštího roku na podzim bude člověk muset mít pro nárok na předčasný důchod 40 let doby důchodového pojištění. Nyní to je 35 let. Vláda také chce, aby se vždy v lednu do valorizace důchodů vedle inflace započítala jen třetina místo poloviny růstu průměrné reálné mzdy. To může v budoucnu zpomalit růst penzí řádově o stokoruny měsíčně. Nejdřív se to ale podle zákonných pravidel může projevit až v roce 2026, protože mzdy reálně kvůli vysoké inflaci už druhým rokem nerostou. Další změny v důchodech včetně úprav třetího pilíře projedná parlament na podzim.