Život na hřbitově.

S Ondřejem Sedláčkem, zoologem a hlavním odborným poradcem filmu Planeta Praha, jsme si povídali o tom, čím jsou hřbitovy z hlediska přírody unikátní, koho lákají staré stromy, proč bychom to s úklidem hrobů neměli přehánět, kdo se může schovávat pod náhrobním kamenem nebo jak místo posledního odpočinku udržet co nejživější.

To se můžeme jenom domnívat, ale spíše ne. Dobře ale vnímají klid, který je pro ně velkým lákadlem. Hroby nejspíše vidí jako analogii k přírodě, nejčastěji jako kameny a skalky, na kterých například ještěrka loví hmyz a ropucha si zaleze do škvíry mezi nimi. Pro oba druhy našich rehků, domácího a zahradního, zase náhrobky představují něco jako divné skály ve světlém lese a květinová výzdoba může být atraktivní pro opylovače včetně mnoha druhů nočních motýlů.

Zmínil bych kuriozitu z vídeňského hřbitova, kde se vyskytují u nás relativně vzácní křečci polní. Protože je láká vosk plný olejů a kalorií, dokážou povalit nádobku se svíčkou a vlézt do ní. S plnými torbami se ale těžko dostávají ven. Neznamená to, že jsou hloupí, jen s tím během evoluce neměli žádnou zkušenost. Podobně jako hmyz s lahví s úzkým hrdlem se zbytkem piva, která pro střevlíky, včely nebo vosy představuje neodolatelné lákadlo a zároveň smrtonosnou past. Naproti tomu všechny organismy by věděly, co mají dělat, pokud by na hřbitově vznikl požár. S tím mají takříkajíc dlouholeté zkušenosti.