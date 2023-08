Velkorysý Dům u parku v Praze se otevírá směrem do zeleně

Dům u parku navrhli architekti z pražského studia JRA Jaroušek Rochová architekti. Ti ho chytře orientovali hlavními fasádami na jih do parku a do vlastní zahrady s krásnými výhledy do zeleně. Do centrální části architekti vsadili venkovní prostor – tzv. patio se stromem, které dům prosvětluje. Stavba je tak zdařile propojena s okolní přírodou.

Foto: Archiv soutěže Česká cena za architekturu, Filip Šlapal Stavba se nachází v Praze.