Dům na konci vesnice Lhotka je příkladem soudobé stavby, která zapadá do prostředí

Do někdejšího sadu se obracejí všechny důležité části domu - ložnice, dětské pokoje a hlavní obytný prostor s krytou terasou. Vstup do domu je neokázalý a vlídný. Kryté parkovací stání v průjezdu navazuje na zádveří. Středová chodba propojuje dětské křídlo, hlavní obytnou místnost a pracovnu v horním patře. Z ní je výhled do velkorysého obytného prostoru. Za obývacím prostorem se nachází samostatná ložnice. Kuchyně je umístěna na strategickém místě, je z ní vidět na ulici, ale i do zahrady. Přes posuvné dveře je propojená s venkovní krytou terasou a zahradou.