Designérka Terezie Lexová si bytu užívá

Akademii designu ČR zaujali kolekcí sedacího nábytku Hide and Seek. Sedmadvacetiletá Terezie sama sice vítěznou sedací soupravu doma (zatím) nemá, ale už se těší na křeslo. Protože odkazy na její práci a styl jsou u ní doma všudypřítomné, téma hovoru u kávy bylo dané.

Byt v centru Prahy - mezi náměstím Míru a Riegrovými sady, které vyhovují i čtyřnohému spolubydlícímu - potvrzoval, že interiér ve starém domě lze doladit moderními prvky.

„V rámci profese má člověk samozřejmě vždy představu, že by mohlo být vše ještě i jinak. Ale jsme tu teď takto spokojeni. Máme tu nábytek nový nebo z bazaru, od rodičů i z Ikea… Je to tu různě poskládáno a třeba kuchyňská linka tady už byla.“

Polička počká

„Designéři a architekti mnohdy veškerý svůj čas věnují projektům jiných lidí a seberealizaci ve vlastním bydlení nestíhají. Samotné mi trvá třeba čtvrt roku, než pověsím poličku, protože na to mi už nezbývá energie,“ usmívá se Terezie, která s partnerem prozatím k jejich spokojenosti vyřešila domov pronajatým bytem. „Výhodou nájemního bydlení je i to, že člověk může podle potřeb hledat jiné bydlení. Tomáš by asi mohl dál od města (navíc na počítači může komunikovat odkudkoliv), ale já mám ruch města ráda.“

Její partner je sice programátor, ale pochází z hudební rodiny a hraje na několik nástrojů, takže součástí bytu je i piano.

„Docela mi vyhovuje, že nejsme ze stejné branže. Nejen kvůli tomu, že Tomášovo zaměstnání je dnes větší jistota než to moje. A práci si domů (většinou) nenosíme, takže člověk přijde i na jiné myšlenky. Asi by mi úplně nevyhovovalo pracovat s někým, s kým bych žila. I když mezi designéry to bývá poměrně časté. Přiznávám, že se občas doma přeřeknu a Tomášovi řeknu Štěpáne,“ směje se Terezie.

Bydlí mezi parky a příroda, kromě chrta Vincenta, vstupuje do bytu i díky hýčkaným pokojovým květinám.

„Oba jsme rodem Pražáci a donedávna jsme bydleli kousek od Karláku (Karlova náměstí - pozn. red.), ale blízko magistrále. Ne moc hezké prostředí a už jsme si chtěli pořídit pejska. Tady je to super. Vydržíme tu asi dlouho, ale přijdou-li děti, dovedeme si představit další stěhování. Navíc mám odtud kousek do ateliéru na Smetanově nábřeží. Bydlení ve městě mi celkově vyhovuje. Mám ráda, když mám všude blízko. Tedy i do kaváren, bydlet v centru byl můj sen,“ usmívá se úspěšná designérka.

Foto: Milan Malíček, Právo +18

Společné úspěchy

Pracovní dvojici tvoří s bývalým spolužákem Štěpánem pod společnou značkou Lexová & Smetana od roku 2018. Od studia na UMPRUM se zabývají návrhy produktů, interiérů, výloh i drobné architektury. „Jsme otevření spolupráci i na netradičním zadání nebo na individuálním projektu.“

Společný úspěch měli už v roce 2018 při první prezentaci. Jejich zrcadla Mirror Stage na Designbloku v pražském Veletržním paláci zvítězila v kategorii Nejlepší bytový doplněk. „Z poslední ceny jsme měli extrémní radost, protože i spolupráce s výrobcem - rodinnou firmou z Hradce Králové (Polstrin) - byla skvělá. Náš oceněný sedací nábytek si tak dnes může koupit každý,“ říká naše hostitelka.

„Naše první cena za zrcadla v roce 2018 pro nás byla velkým překvapením. To jsme byli se Štěpánem ještě na škole. Myslím, že není na škodu začít s realizacemi co nejdříve. Vlastně už v průběhu studia jsme se po sólových projektech dohodli na založení společného ateliéru,“ dodává.

Kdy jsou znalosti na škodu?

Terezie Lexová odmaturovala na gymnáziu z biologie, ale na UMPRUM se dostala napoprvé a talentovky zvládla, navíc ke své radosti vystudovala i vybraný ateliér produktového designu.

Interiér bytu si s partnerem skládali postupně. „Něco jsme dostali, něco dokoupili. Baví mě zařizování i vlastního bydlení. Ale tím, že ze své profese vím, jaké jsou možnosti, tak to vlastně paradoxně omezuje a rozptyluje. Vždy jdu po jedné variantě, které věřím, a další ani nerozpracovávám. A když už si nějaké zákoutí vytvořím, tak ani nemám potřebu ho po nějakém krátkém čase měnit. Tvořím si tu koutky, které mě baví.“

Terezie přiznává, že pracovat doma jako cestu nevidí. „Dokonce se už učím hlídat si volné víkendy. Ovšem vždy se to nepodaří.“

