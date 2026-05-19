Ford chce oživit prodeje v Evropě sedmi novými modely do roku 2029

Článek
„Naším plánem je skutečně zvýšit náš podíl na trhu, který se z hlediska počtu konkurentů téměř tříští,“ řekl agentuře Reuters evropský prezident Fordu Jim Baumbick. „Musíme se odlišit od davu,“ dodal.
Pět z nových modelů Fordu budou osobní vozy, včetně malého elektromobilu a malého elektrického SUV. Budou se vyrábět v závodě Renaultu v severní Francii s využitím technologie této francouzské automobilky. Další tři modely budou SUV v hybridní i plně elektrické verzi.
Druhý největší americký výrobce automobilů dále kritizoval evropský tlak na prosazování elektromobility. „Cíle v oblasti emisí CO2 musí odrážet skutečnou poptávku spotřebitelů,“ uvedla automobilka s tím, že legislativa by měla podporovat plug-in hybridy a elektromobily s prodlouženým dojezdem místo výhradně plně elektrických vozů.
Ford a Renault uzavřely partnerství na konci loňského roku. V prosinci oznámily, že budou společně vyrábět dva cenově dostupné elektromobily pro evropské zákazníky. Navzdory spolupráci zůstávají obě značky jasně oddělené, uvedly firmy. Kromě partnerství v oblasti elektromobilů podepsaly Ford a Renault i prohlášení o záměru spolupráce v oblasti lehkých užitkových vozidel v Evropě.
Tradiční evropští výrobci automobilů čelí tlaku čínských konkurentů, od společností BYD po Changan a Xpeng.