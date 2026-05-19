Ford chce oživit prodeje v Evropě sedmi novými modely do roku 2029

Milan Lažanský, Novinky, ČTK

Americká automobilka Ford plánuje do roku 2029 uvést na evropský trh sedm nových modelů, sdělila agentuře Reuters. Snaží se tak oživit klesající prodej osobních automobilů, čelit tvrdé konkurenci ze strany čínských výrobců a udržet si náskok na evropském trhu s užitkovými vozidly.

„Naším plánem je skutečně zvýšit náš podíl na trhu, který se z hlediska počtu konkurentů téměř tříští,“ řekl agentuře Reuters evropský prezident Fordu Jim Baumbick. „Musíme se odlišit od davu,“ dodal.

Pět z nových modelů Fordu budou osobní vozy, včetně malého elektromobilu a malého elektrického SUV. Budou se vyrábět v závodě Renaultu v severní Francii s využitím technologie této francouzské automobilky. Další tři modely budou SUV v hybridní i plně elektrické verzi.

Druhý největší americký výrobce automobilů dále kritizoval evropský tlak na prosazování elektromobility. „Cíle v oblasti emisí CO2 musí odrážet skutečnou poptávku spotřebitelů,“ uvedla automobilka s tím, že legislativa by měla podporovat plug-in hybridy a elektromobily s prodlouženým dojezdem místo výhradně plně elektrických vozů.

Ford a Renault uzavřely partnerství na konci loňského roku. V prosinci oznámily, že budou společně vyrábět dva cenově dostupné elektromobily pro evropské zákazníky. Navzdory spolupráci zůstávají obě značky jasně oddělené, uvedly firmy. Kromě partnerství v oblasti elektromobilů podepsaly Ford a Renault i prohlášení o záměru spolupráce v oblasti lehkých užitkových vozidel v Evropě.

Tradiční evropští výrobci automobilů čelí tlaku čínských konkurentů, od společností BYD po Changan a Xpeng.

